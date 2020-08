Kanga byl exot, mně chybět nebude. Slavia kupuje běžce, Sparta fotbalisty | iSport.cz

Guélor Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy Bělehrad • Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga dal po dvou a půl letech naší lize sbohem. Byť to skončilo rozchodem, mám dojem, že ho Sparta toužila udržet, jenže nechtěla jít za hranice navrhovaného kontraktu. Ono je to těžké. Gaboňan byl její nejlepší hráč, na záložníka měl hodně dobrý čísla, i když hromadu branek nasázel z penalt. Jenže také je potřeba vidět nedostatky, a že jich bylo. Pak Letenští najednou vydali prohlášení, že se nic nestalo, že byl Kanga stejně hodnej až poslední tři měsíce. Byl jsem z toho takovej rozpolcenej, hodnotím to jako divný rozvod.