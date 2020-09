Další vyd(a)řený obrat Sparty? Hezké, ale hazard končí fatálně

Klidně by si na dresy mohli nechat našít jmenovky Nepoučitelní. Jinak snad nedělní souboj se Zlínem v podání sparťanů nelze popsat. Jako by jim týden stará šichta v Karviné, kde otáčeli z 0:2 na 5:2, nestačila. Letenští se opět pustili do hazardu a stoprocentní bodovou úspěšnost tentokrát udrželi s velkou dávkou štěstí.