Krejčí, Hanousek a teď Lischka. Spartu v Evropě sráží nekvalita

Brahim Díaz oslavuje svůj gól do sítě pražské Sparty v utkání Evropské ligy • Reuters

Před týdnem si proti Lille vybrali slabou chvilku Ladislav Krejčí II a následně i Matěj Hanousek. Ve čtvrtek je na San Siru napodobil obřím kiksem David Lischka. Jako by chtěl všechnu chválu na jeho hlavu za dobrý výkon proti lídrovi Ligue 1 spláchnout do záchodu. Anebo se holt ukázalo jeho týden staré představení jako tzv. „falešná forma“.

Strastiplná sezona Davida Lischky pokračuje. Jen si to vezměte: do základu Sparty se dostal především díky zranění opory z minulého ročníku Dávida Hancka. Bez formy, zkroušený z toho, že se konkurentovi v boji o fleka v sestavě extrémně povedlo celé jaro. To nejsou zrovna ideální vyhlídky.

Trenér Václav Kotal jej přesto v lize několikrát podržel. Například v Karviné si Lischka vstřelil vlastní branku. Nepůsobil dvakrát jistě. Jeho tehdejší výkon byl velkým varování. Bohužel pro Spartu na něj navázal i o týden později proti Zlínu. To už Kotal nevydržel a poté v Příbrami jej obětoval.

Od 20. září tak třiadvacetiletý stoper naskočil jen v MOL Cupu proti Blansku (30. 9.) a proti Lille (22.10.). Hodně slabý vzorek na měření formy. Přesto se zdálo, že všechny strasti velký bojovník hodil za hlavu a naskytnutou šanci v Evropské lize chytil za správný konec.

Jenže na San Siru opět připomněl svoji temnou stránku. Připravil Milánu úvodní branku zápasu a hloupě stáhl Zlatana Ibrahimovice v pokutovém území, za což domácí kopali pokutový kop. Dvě fatální chyby, které se v Evropě neodpouští.

„Jestliže chcete hrát na této úrovni, nemůžete udělat podobné chyby. Pořád se opakujeme. To je zbytečné. Musíte se zeptat hráčů, proč ty chyby dělají. Já pro to vysvětlení nemám,“ pěnil trenér Kotal po zápase.

Určitě tím nemyslel jen Lischku. Podprůměrný výkon podalo více aktérů. Ve čtvrtek večer se Kotalovi dost možná ukázalo, že proti Lille či AC Milán nemůže Sparta s některými hráči pomýšlet na úspěchy. Co jim v Česku stačí na Příbram či Brno, z nich za hranicemi dělá pouhé komparzisty.

Možná, že je takové hodnocení vůči Letenským kruté. Ale rozdíly na slavném San Siru byly do očí bijící. V případě levonohého sympaťáka je to navíc již několikátá kolosální hrubka, která Spartu pohřbila.