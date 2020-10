AC Milán – Sparta 3:0. Dominance favorita, pomohla mu Lischkova chyba

Brahim Díaz oslavuje svůj gól do sítě pražské Sparty v utkání Evropské ligy • Reuters

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. B. Díaz, 57. Leao, 67. Dalot Hosté: Sestavy Domácí: Tătăruşanu – Calabria (67. Conti), Kjaer, A. Romagnoli (C) (80. Duarte), Dalot – Binnásir (80. Kessié), Tonali – Krunić (88. Maldini), B. Díaz, Castillejo – Ibrahimović (46. Leao). Hosté: Heča – Sáček, Čelůstka, Lischka (80. Plechatý), Matěj Hanousek – Vindheim, Pavelka, Dočkal (C) (90. Patrák), Trávník (80. Karabec), Ladislav Krejčí st. (63. Moberg Karlsson) – Juliš (63. Kozák). Náhradníci Domácí: Çalhanoğlu, Colombo, Duarte, Donnarumma, Hernández, Conti, Kalulu, Kessié, Maldini, Leao, Saelemaekers Hosté: Kotek, Nita, Karabec, Moberg Karlsson, Kozák, Plechatý, Polidar, Plavšić, Patrák, Vitík Karty Hosté: Dočkal, Lischka, Pavelka Rozhodčí Özkahya – Ersoy, Satman (vš. Turecko) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán (82 955 míst)

Sparta vstoupila do skupiny minulý týden porážkou 1:4 s Lille, která pro ni po reprezentační přestávce a přerušení české ligy kvůli koronaviru byla prvním zápasem do začátku října. A protože se tuzemská nejvyšší soutěž stále nerozběhla, byli Letenští v podobné situaci i dnes.

Zápas s italským favoritem jim navíc zkomplikovala i řada absencí. Kvůli červené kartě proti Lille chyběl Ladislav Krejčí mladší a pro zranění nemohli hrát ani Štetina s Hanckem. K dispozici už však byl uzdravený Čelůstka, který ve stoperské dvojici doplnil Lischku.

Domácí nastoupili bez brankářské jedničky Donnarummy, kterého ze hry vyřadila nákaza koronavirem. Stejně jako v pondělí při remíze 3:3 s AS Řím, která byla pro AC první ztrátou v sezoně, ho zastoupil Tatarusanu. V sestavě nechyběla ani největší hvězda útočník Ibrahimovic.

A byl to právě švédský kanonýr, který se dostal do první šance zápasu a v šesté minutě hlavičkoval nad. Ibrahimovic zahrozil také po rohu ve 14. minutě, ale ani tentokrát nemířil přesně. Sparta pak vyrovnala hru, ale ve 24. minutě chyboval Lischka a Díaz po přihrávce od Ibrahimovice otevřel skóre.

Další slabou chvilku si Lischka vybral ve 36. minutě, kdy ve vápně stáhl Ibrahimovice a rozhodčí nařídil penaltu. K ní se postavil sám nejlepší střelec AC Milán, ale trefil pouze břevno. Sparta se dostala ke slovu až v závěru prvního poločasu, ale vyloženou šanci neměla.

Do druhé půle už nenastoupil Ibrahimovic, jehož zastoupil Leao. A hned mohl zvýšit na 2:0, jenže jeho sólo skvěle zlikvidoval Heča a poradil si i s následnou dorážkou Tonaliho do odkryté branky. V 58. minutě už se Leao dočkal, když ho v náběhu za obranou našel přesnou přihrávkou Dalot a jednadvacetiletý Portugalec uklidil míč do branky.

Skóre uzavřel o deset minut později Dalot, který si naběhl na dlouhou přihrávku Binnásira. Spartě tak návrat do základní skupiny, ve které se představila po čtyřech letech, zatím vůbec nevychází a v tabulce jí patří bez bodu a se skóre 1:7 poslední místo.

Vede zatím stoprocentní AC Milán, druhé je se čtyřmi body Lille, které dnes sice doma s Celticem prohrávalo už 0:2, ale nakonec vybojovalo remízu 2:2. Skotský celek je s jedním bodem třetí a právě na jeho stadionu se Sparta představí příští čtvrtek.