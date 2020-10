Kotal po AC Milán: Mohlo to být i horší. Náš problém je špatný výběr místa

Fotbalisté Sparty prožívají hořký vstup do základní skupiny Evropské ligy. Po domácí prohře 1:4 s Lille nebodovali ani na půdě AC Milán, kde padli 0:3. „Mohlo to být ještě horší,“ poukázal trenér Letenských Václav Kotal na neproměněnou penaltu Zlatana Ibrahimovice. Hlavní problém svého mužstva vidí ve špatném výběru místa.

Máte za sebou utkání s AC Milán, jak duel hodnotíte?

„Bylo to pro nás další setkání se špičkovým evropským fotbalem a skončilo to stejným rozdílem jako s Lille. To znamená porážkou o tři góly. Mohlo to být i horší. Naštěstí Ibrahimovic nedal penaltu.“

Co rozhodlo o tom, že se nepodařilo v Miláně vybojovat lepší výsledek?

„Opět se ukázalo to, co se neustále snažíme dělat. To znamená vysvětlovat hráčům, že základem, pokud chci hrát dopředu, je kvalitní výběr místa. My jsme většinu míčů v prvním poločase přebírali u vlastní branky a kombinovali místo dopředu dozadu. To samozřejmě s takhle silným soupeřem nemůže vést k úspěchu.“

Jak moc mrzí první inkasovaný gól, který přišel po zaváhání Davida Lischky?

„Já se k tomu už nechci vracet. To je stejné hodnocení jako s Lille. Jestliže chcete hrát na této úrovni, nemůžete udělat podobné chyby. Pořád se opakujeme. To je zbytečné. Musíte se zeptat hráčů, proč ty chyby dělají. Já pro to vysvětlení nemám.“

Utkání se hrálo bez diváků na prázdném obrovském San Siro. Jak jste tichou atmosféru vnímal?

„Atmosféra bez diváků je vždycky špatná. Na druhou stranu můžete dávat lépe pokyny hráčům. V prvním poločase si myslím, že jsme například dobře poradili Sáčkovi. Vlastním špatným výběrem místa ale dostáváme sami sebe pod tlak. To je náš největší problém.“