Zvučná jména jsou do pohody. Fotbal se mění a Teplice musí být dravé

BLOG JAKUBA DVOŘÁKA | Za poslední dvě sezony na Stínadlech řízli do kádru. Rozloučili se s údajně rušivými elementy v kabině a vsadili na zavedené značky českého fotbalu. Mareš, Řezníček, Mareček, Vukadinovič, Mazuch… To jsou jména, o která by se před lety rvala tuzemská špička. Jenže jsme v roce 2021. Nikoliv 2015. A podle toho vypadá i teplické počínání ve FORTUNA:LIZE v posledních ročnících.

Na to, abychom si ukázali, kam současný fotbal spěje, stačí dva příklady z teplické kabiny. Když se loni v létě k mužstvu Stanislava Hejkala připojil teprve 20letý David Heidenreich, bývalý trenér „sklářů“ po něm chtěl, aby se stal dirigentem zadních řad. Díky skvělé průpravě v italské Atalantě a velké míře talentu s tím mladý obránce neměl žádný problém. Dokonce to vypadalo, že po letech hledání našly Teplice spolehlivého stopera.

Anebo když už současný trenér Radim Kučera na podzim postavil do zálohy motorové myši Jana Fortelného (21 let) a Roberta Jukla (22 let), žlutomodří obrovsky prokoukli. Už to nebyla nakopávaná na dva bijce v útoku. Dva neúnavní dříči jezdili nahoru dolů. Navíc si perfektně rozumí s míčem. A s Danielem Trubačem se šikovně doplňovali.

Heidenreicha, Fortelného a Jukla spojuje vícero důležitých faktorů: dravost, tvrdá práce a hlad po úspěchu. První bojuje o návrat do Bergama, druhý zase o místo ve Spartě a třetí si dělá jméno po přesunu z druhé ligy.

Přesně na takových typech by se mělo nové teplické mužstvo stavět. Nemusí to být odchovanci, když není zrovna kde brát. Nemusí to být nákladné posily z ciziny s obrovskými platy, když je klubová pokladna zrovna vyschlá. Miliony z Alexe Krále budiž tomu důkazem.

SESTŘIH: Teplice - Jablonec 0:5. Dominance hostí, hotovo bylo do půle

Na Stínadlech mají Matěje Radostu, Jana Knapíka či Patrika Žitného. Ani jeden však za poslední měsíce z různých důvodů neudělal výkonnostní posun. A těžko jej udělají, pokud se strategie nezmění. Je to jako stavět monopost F1 se zbrusu novými aerodynamickými prvky a k tomu přimontovat motor z ojeté fabie...

Osobně razím teorii, že dva tři starší a pomalejší hráče tým ještě utáhne. Jakmile se bavíme o čtyřech a více, je to problém.

I proto je výhodné hledat dravé hráče, kteří se chtějí zlepšovat. To je cesta k úspěchu. Hráče, kteří mají touhu něco ve fotbale dokázat. A hráče, kterým nesmrdí náročný fotbal. Kteří nepřistoupí na zjednodušování a pohodlnost.

I v českých podmínkách lze budovat kádr převážně perspektivně. Přínos je v podobě výsledků i financí.

Pochopila to Karviná, jež za poslední dva roky poslala o level výš Ondřeje Lingra, Gigliho Ndefeho, o přestup si říká Eduardo Santos a dobrý dojem dělá zapůjčený Tomáš Ostrák z Kölnu. Pochopil to třeba i Zlín, který má díky skautingu poklad v Cheickovi Condém a v létě přivedl z Ústí za hubičku Youbu Dramého, jednoho z nejlepších záložníků FNL. A chápou to i Pardubice, jejichž věkový průměr patří k nejnižším v lize.

Teplice - Jablonec: Totální minelu Žitného potrestal důrazný Kratochvíl, 0:3

Zkušenost zkrátka nerovná se automaticky úspěch. Stačí další příklad z Teplic - proti Jablonci se z různých důvodů postavili do středu pole Tomáš Kučera a Lukáš Mareček a hra „sklářů“ se oproti podzimu výrazně zpomalila. Neměla švih. Trenér Radim Kučera musel uznat, že s mladší dvojicí na podzim byly Teplice mnohem více sexy. Dva kreativní záložníci, kteří mají svůj vrchol za sebou, ale svými zkušenostmi by měli pomoct ostatním, zkrátka při střetu s aktivně založeným soupeřem logicky nedokážou držet krok.

To samé platí pro Jakuba Řezníčka či Jakuba Mareše. V lize najdete běhavější útočníky, kteří nahánějí daleko větší hrůzu. Jenže do Teplic přišli především díky svému jménu a zkušenostem. O Vukadinu Vukadinovičovi či Ondřeji Mazuchovi platí totéž.

Že vám těch zkušených borců přijde na jeden prvoligový klub podezřele hodně? Máte snad pocit, že připomínají spíš partu vyčpělých třicátníků? Obrázek nechť si každý udělá sám. Tento text rozhodně není vysvětlením pro páteční výbuch s Jabloncem. Teplické starosti se záchranou v lize v posledních letech však rozhodně nejsou náhodné.