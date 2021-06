Když šéfuje byznysmen. Prezentovat hvězdy Pérez umí, loučit se nezvládá

Hořký konec hvězdného hráče na San Bernabéu se za vlády Florentina Péreze stal (ne)slavným koloritem. Že s legendárními hráči nezachází prezident zrovna gentlemansky, se nějaký ten pátek ví. Tak už to zkrátka v Madridu chodí.

Své by o loučení s „bílým baletem“ mohli vyprávět Raúl González, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, ale i Guti či trenér Zinedine Zidane. Sergio Ramos jen přibyl k nim do party.

Ačkoli všichni odvedli pro královský klub obrovské množství práce a muzeum je bude veřejnosti připomínat jako slavnou generaci, není tajemstvím, že každého pojí s myšlenkami na konec v Madridu jakási pachuť.

S hvězdnými hráči, které Pérez s velkou pompou přiváděl, fanouškům je prezentoval jako galaktické posily, jež vystřelí Real do výšin, a díky kterým bude navždy veden jako nejúspěšnější prezident Realu, na konci jejich cesty v klubu zachází až macešsky.

Odchody, i ty sportovně neodkladné, holt nejsou silnou stránkou tvrdého byznysmena. Případ konce Sergia Ramose je ukázkovým příkladem – dovedu si představit, že Péreze v průběhu jarních tahanic o novou smlouvu napadlo, že lpění na svých požadavcích oproti hráčovým může dojít do současného stavu. A tím pádem se nenápadně zbaví hráče, jemuž v březnu bylo 35 let i jeho zátěži v podobě tučné mzdy. Kasa ušetří a fanoušci se nebudou zlobit.

Ovšem zřejmě nečekal, že Ramos bude před novináři zcela otevřený a upřímný. A že vybalí svoji verzi o tom, že byl ochotný přistoupit na podmínky Realu, načež klub ze všeho vycouval.

Jakým stylem 74letý funkcionář tuto ságu dovedl do finále, se neslučuje s tím, co španělská ikona pro madridský kolos v průběhu let odvedla. Navíc se podobný scénář až nápadně opakuje.

Svolaná tiskovka, sestříhané památeční video a předem připravená řeč pak působí poněkud pokrytecky.