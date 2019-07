Plzeň šlape, Krmenčík už taky. Ale ten pravý test přijde až v Pireu | iSport.cz

Tři zápasy, tři vítězství, Plzeň vstoupila do nové sezony FORTUNA:LIGY velmi přesvědčivým krokem. Pozitivní výsledky má totiž podpořené i kvalitní a aktivní hrou, která vede k množství šancí.

Dalším důvodem k optimismu je tudíž i procitnutí Michaela Krmenčíka, který proti Karviné vstřelil své první dva soutěžní góly po návratu na hřiště. Teď už mu to tam prý bude padat jako dřív, ujišťovalo ho jeho okolí a věří tomu koneckonců i on sám.

Ten pravý test pro Viktorii i její největší hvězdu však přijde v úterý v Pireu, kde se český vicemistr pokusí o postup do třetího předkola Ligy mistrů. V souboji s řeckým gigantem sice není favoritem, nicméně případné vyřazení by minimálně pro ambiciózní vedení i náročného kouče Pavla Vrbu představovalo hořké zklamání, klopýtnutí na zatím hladké cestě. A teprve by se vidělo, jaké by mělo následky.

Proto navzdory mírné euforii platí: teprve Olympiakos ukáže, z jakého těsta jsou Plzeň potažmo Krmenčík uhněteni.