Zbraň sudích, zdroj dohadů. Distanc za žluté karty musí z nadstavby zmizet | iSport.cz

Fanoušci Bohemians dorazili i do Mladé Boleslavi • Michal Beranek / Sport

Fotbalisté Mladé Boleslavi oslavují třetí branku do sítě Bohemians • Michal Beranek / Sport

Ibrahim Traoré poslal Slavii ve 34. minutě do vedení • ČTK / Radek Petrášek

Milan Baroš se rozcvičuje před příchodem do zápasu v utkání Baníku s Plzní • ČTK

Nadstavba, kterou vrcholí FORTUNA:LIGA už podruhé, má své horlivé zastánce i zavilé odpůrce. A pak taky problém, který snižuje její atraktivitu i regulérnost. Jde o automatickou stopku pro hráče za dvě žluté karty. Tohle zvláštní pravidlo, na které si naposledy postěžoval například jablonecký trenér Petr Rada, opravdu ničemu nepomáhá a mělo by být pro příště zrušeno.

V základní části stojí hráč po čtyřech žlutých kartách jeden zápas, po osmi dva a tak dál. V pořádku, jde o dlouhodobou soutěž a kdo má problémy s disciplínou, musí pykat.

Jenže v nadstavbě, která se ve skupinách o titul, respektive o záchranu hraje jen na pět utkání, dostane hráč automatický distanc už po dvou napomenutích, což zkrátka není dobře.

Hned z několika důvodů.

V první řadě je tu rozdílný metr rozhodčích, kteří žlutou tasí kolikrát za banalitu, zatímco červenou jen v případě, kdy teče krev, trčí kosti a volá se záchranka. Muži s píšťalkou tak mají velký manévrovací prostor a mocnou zbraň, kterou se leckdy nezdráhají použít. Adresným napomínáním můžou hráče rozhodit, nebo rovnou vyřadit z příštího zápasu – a bylo by bláhové a naivní se domnívat, že se tak v některých případech nestalo.

Na to navazuje sportovní aspekt. Úplně extrémním příkladem je v tomto směru Baník, jehož hráčům rozdal třeba slabý sudí Tomáš Klíma na Spartě hned osm žlutých karet. Kdyby si podobně úzkostlivě počínal i Zbyněk Proske v dalším utkání Baníku v Liberci, neměl by ostravský tým pak v neděli proti Plzni pomalu s kým nastoupit – a to v něm teoreticky mohlo jít ještě o titul. Podobně biti jako Baník jsou na tom však i už vzpomínaný Jablonec a Liberec, tedy týmy, které nemají tak široké kádry jako Slavia, Plzeň a Sparta, a každá personální ztráta je tak pro ně citelná.

Liberecký kouč Pavel Hoftych tak bude mít před středečním utkáním v Plzni dilema – jít do rizika a pokusit se bodovat i za cenu velkých ztrát, nebo pět ohrožených klíčových hráčů pošetřit na pravděpodobnou baráž o Evropskou ligu?

Nadstavba je marketingově i sportovně líčena jako vrchol sezony, v němž se utkávají nejlepší s nejlepšími. Jenže vinou karetních trestů tomu tak ve skutečnosti vždy není. Promluví dokonce i do boje o krále střelců, o který si to mohli rozdat slávista Petar Musa a Libor Kozák v přímém souboji. Jenže smůla, derby pražských „S“ o mimořádně atraktivní zápletku přišlo, Musa totiž dostal v Liberci druhou žlutou kartu, a na zápase tak bude jen jako divák.

Ten hlavní protiargument však přijde až teď. Ve skupině o titul se hraje pět utkání, v prostřední skupině o Evropu pouze čtyři, takže její vítěz má o dvacet procent menší pravděpodobnost, že se mu hráči na dodatečný zápas o Evropskou ligu vykartují. To je přece zvýhodnění a další nežádoucí vedlejší účinek pravidla o žlutých kartách ve finále sezony.

Tak pryč s ním – a rychle.

