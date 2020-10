Deadline lekce pro Zlín. Z Condeho se musí poučit, Spartě nemá co vyčítat

David Pavelka se vrací do Sparty • Twitter/ACSparta_CZ

David Pavelka se vrací do Sparty • Twitter/ACSparta_CZ

David Pavelka se vrací do Sparty • Twitter/ACSparta_CZ

David Pavelka se vrací do Sparty • Twitter/ACSparta_CZ

Cheick Oumar Conde nepřestoupil ze Zlína nakonec do Sparty, ale ani do Slavie. • Michal Beranek / Sport

V letním termínu, který se ze známých důvodů protáhl letos až do 5. října, došlo ve FORTUNA:LIZE k řadě zajímavých změn dresu. Největší pozornost a humbuk nicméně nakonec vzbudil přestup, který se neuskutečnil. Cheick Oumar Conde neposílil ani Spartu, ani Slavii . Zůstává ve Zlíně, což moravský klub i guinejský hráč těžko koušou a budou ještě chvíli vstřebávat.

„Já se o tom, co nám provedli, snad ani vůbec nechci bavit. Snad jen to, že seriózní jednání vypadá úplně jinak. Jste na něčem domluveni a druhá strana vám pak předloží… Ne, já to nebudu říkat,“ ulevil si majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka pro server seznamzpravy.cz směrem ke Spartě, které nemohl přijít na jméno. Tak byl ze zmařeného obchodu naštvaný.

Nicméně emoce stranou. Pokud jsou přestupová jednání svébytná disciplína, která vyžaduje pevné nervy, chladný rozum i schopnost improvizace, tak v poslední den transferového okna, pro který se vžilo anglické označení deadline day, tohle vše platí v ještě zvýšené míře.

A Sparta to v pondělí zkrátka zvládla mnohem lépe než Zlín, to je třeba říct. Moravský klub, ale i Conde a jeho agent Daniel Chrysostome podlehli bláhové iluzi, že jsou na forhontě a mají vše pevně pod kontrolou, jenže druhá strana