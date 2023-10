Že si penaltu v Liberci sudí obhájí? Možná, ale nezapomeňme na selský rozum

Jenže se odrazil v neprospěch domácích. Sudí Ondřej Pechanec po diskuzi s VAR šel k videu situaci omrknout a pokutový kop nařídil. Díky tomuto spornému momentu Slavia srovnala zásluhou Micka van Burena. Označení sporná penalta je však ještě hodně mírné. Preisler v podstatě neměl šanci celý incident ovlivnit. Penaltu sám liberecký hráč označil za úsměvnou.

Jak moc měl ruku od těla? Na to by Pechanec potřeboval úhloměr. Aktivně hráč horní končetinou nešel proti míči. Těžko si v podobném momentu bude někdo počínat „chytřeji“, on totiž Preisler žádnou blbost neudělal. Leda se mohl v daný okamžik teleportovat jinam, přesto se desítka foukla a ovlivnila výsledek utkání. Dle pravidel si ji sudí možná obhájí, ale z fotbalu by stále neměl mizet selský rozum.

Nejhorší na tom všem je, že je to zase diskutabilní pencle ve prospěch jednoho z velkých týmů v české kotlině. Preisler se rovněž nechal slyšet, že by se podobná situace na druhé straně možná nepískala. A to je špatně. To, že liberecký obránce či záložník řekne svůj názor, je výborné. Nechceme přece alibistické rozhovory o ničem, ale bohužel vyřkl to, co si řada fanoušků mimo slávistický tábor znovu po neděli bude myslet. Že se Slavii připísklo. Někdy je to o Spartě, jindy o Slavii, do třetice pak o Plzni. Vždycky holt bude někdo řvát, že ten druhý dostal výhodu, tak už to na světě chodí. Z celé této situace ale nakonec nevychází jako ten nejvíc pokořený Slovan, ale fotbal jako takový.

Otázka tedy zní. Chceme vidět podobné penalty? VAR je jistě užitečná věc, ale všeho s mírou. Preisler nikoho nefauloval a ruka mu neplápolala kilometr od trupu. Jistě mu uškodilo, že loket vyčníval ve směru proti míči, ale těch „polehčujících okolností“ ve prospěch libereckých tam prostě hrálo více.

Fotbalová obec se bude dohadovat u podobných (ne)penalt donekonečna. Když ale podobná událost rozhoduje o osudu utkání, spíše dehonestuje sport, který tolik milujeme.