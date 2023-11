Dýmovnice na Baníku? Chachaři prokazují svému týmu medvědí službu

Pyrotechnika na stadionech? Věčný boj společnosti, zda do ochozů patří či nikoliv. Tak či onak, vždy se podaří alespoň nějakou tu petardu a dýmovnici do hlediště pronést, ať jsou opatření jakákoliv. Když je vše řízené, nikdo nehází zapálené nesmysly po dalších lidech a nezasahuje do dění na hřišti, proč ne. Jenže ten poslední aspekt byl dvakrát po sobě v Ostravě ovlivněn.

Shodou okolností tamní kotel popustil uzdu dýmovnicovým vášním dvakrát po sobě proti Jablonci a Spartě ve chvíli, kdy bylo potřeba soupeře tlačit a bušit do něj v honbě za body. S Jabloncem hrál Baník 0:0, když se fanoušci rozhodli zápas okořenit. Ostravané přitom potřebovali gradovat tlak, nestalo se. Naopak už ve zlepšené viditelnosti dal jediný gól zápasu host Jan Chramosta. Proti Spartě opar z dýmovnic taky nechyběl v pokročilé fázi zápasu a sudí Petřík na několik minut přerušil utkání, což mohlo vyvést hráče z koncentrace, nemluvě o ztrátě tempa, což v sychravých podzimních dnech není zase tak složité.

Výsledek? Shodný 0:1 v neprospěch Ostravanů. Nikdo pochopitelně nemůže tvrdit, že bez dýmovnic a prostojů by Baník zápasy dotáhl k bodovému zisku, ale co fotbalový svět pamatuje, tak jednou z hlavních berliček týmu, který nepotřebuje spěchat, je kouskování hry.

Jakoby baníkovský kotel, ten vyhlášený fanouškovský soubor po celé republice, tuhle malou pomocnou ruku svým soupeřům podal a vlastně se ještě chlubí. To jsme my, co dýmovnice odpálili. Předpotopní názor, že trocha pyrotechniky ještě nikoho nezabila? Jasně, ale nic není černobílé. Stačilo by používat více selského rozumu, ať se Baníkovci zlobí či nikoliv.

Jejich přínos pro český fotbal v ochozech je veliký, ale tímhle dvakrát za sebou v domácím prostředí uškodili maximálně svým…