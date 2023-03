Hrozba trejdu mě posadila. Rangers nejsou favorité, respekt k Vorasovi

Hokejisté New York Rangers slaví domácí výhru • ČTK / AP / Frank Franklin II

New York Rangers se radují z gólu v utkání s Los Angeles • ČTK / AP / Frank Franklin II

Útočníci New York Rangers Alexis Lafrenière (vlevo) a Vincent Trocheck oslavují gól • ČTK / AP / Frank Franklin II

Hokejová kariéra mě naučila moc dopředu neplánovat. Když se mě někdo zeptá, co budu dělat v létě, odpovídám, že jsem hokejista, takže plánuju maximálně na týden dopředu. Uzávěrka přestupů v NHL sem přesně zapadá taky. Když jsou kluci mladší, nemají rodinu, je jednodušší měnit klub. Ale když už máte třeba děti ve škole? Je to složitější.

Mě se trejd nikdy nedotknul, i když v jednu chvíli to bylo blízko. Končila mi smlouva v Columbusu a byl jsem z toho dost nervózní, to přiznám na rovinu. Byli jsme pryč z play off, o něčem se mluvilo, že bych mohl taky jít.

Na mně se to dost podepsalo, dokonce tak, že jsem nehrál moc dobře. Trenér Ken Hitchcock mě na jeden zápas posadil, vůbec jsem se nesvlékal na zápas. Mám pocit, že nikdy jindy se mi to v kariéře nestalo. Nebral jsem to od něj špatně, spíš se všechno odehrávalo v přátelském duchu.

Viděl, že dost přemýšlím, jestli mě klub vymění, nebo ne. Nechtěl jsem jít pryč. A tahle trenérova akce mi dost pomohla. Sedl jsem si na zápas do press boxu, koukal se na utkání a uvědomil si, že