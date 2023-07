Slavia je mírný favorit, ale musí se poučit. Už žádné turistické ztráty

Taky už vás svrbí ruce nebo jazyk? Už to začíná! To nejpodstatnější vypukne v sobotu odpoledne. Bude se bojovat o mistra, o poháry i padáka. Budou se počítat, góly, body, karty. Ale už nyní lze říci, že sezona začala dávno předtím.

Kromě tradičního přestupového trhu i na pro nás ne tolik popsaném papíře. Na sociálních sítích, kde se kluby předhánějí v nápadech, zdokonalují videa a hlavně lákají fanoušky na svůj produkt. Konečně, chtělo by se říci. A v Teplicích, Hradci nebo třeba na Baníku ukázali, že to může jít. Že lákat, bavit a informovat nemusí být výsada jen těch nejbohatších.

Byla to příjemná změna a věřme, že se to odrazí i v kulisách na stadionech. Slavia i Sparta začínají doma a čeká se plno. Ruku na srdce, nebývalo to zvykem a pravidlem pěkných pár desítek let nazpět. A jelikož je teplo, začíná se brzo, máme všechny předpoklady si užít první měsíce se vším všudy.

A to, co dělá klub z Vršovic před zápasem myšleno gastronomicky je další část souboje o titul, fanouška o značku. Kromě výkopu se také těším, co bude šmakózního před zápasem. To víte, najedený komentátor je také důležitý.

Pražské války o titul

Samozřejmě, že se čeká zase boj mezi dvěma největšími o titul. Tým z Edenu je považován za mírného favorita, ale to už tady bylo i poslední dva roky. Pokud by se neměla Slavia poučit ani tentokrát, už by se to nedalo nazvat náhodou. Sezona je dlouhá, ale je třeba dobře vstoupit. Kvůli pohodě, polštáři a pohárovým předkolům.

Těm se dá asi mírná priorita, nicméně oba mají ještě klid a měli by jít první dvě kola za plných 6 a až pak přemýšlet, jak naložit s tiketem do Evropy. Čeho by se měly oba týmy vyvarovat je asi jasné. Koncovka nedávné sezony jasně ukázala, že každý bod se počítá a má stejnou cenu. I ten z derby, i ten z venku od outsidera, i ten z prvního jakožto desátého kola. A může sakra bolet v konečném součtování.

Takže sešívaní, žádné venkovní turistické ztráty. A Sparta si prošla nelehkým, řekněme až podprůměrným startem před rokem. Takže náběr ztrát remízovou sérií se nedá stahovat každý rok. U obou se dá čekat, že těchto věcí jsou schopni se vyvarovat a rozhodovat budou detaily. Nečekám, že se někdo utrhne.

A co bude dál?

Zaujala Plzeň s výbornou přípravou a uklidněním majetnických vod, zase to může být štika jako za plodných let. Na papíře je po letech zajímavá Mladá Boleslav, pokud s tímhle materiálem nepůjde do šestky, tak to na juchání nebude. Dalším příběhem bude Juliš. Příprava naznačila, že pobyt v oblasti Hané mu dodává klid a sílu. Může táhnout Olomouc vysoko.

Slovácko nechce ustoupit z pozic, Bohemka jde hrát Evropu a Baník zvedá optimismus u dosti zachmuřených fanoušků logickými kroky a restartem svého brandu. Fortuna liga je tady! Můžeme mluvit o tom, že je reálně horší než anglická vzdálená sestra, není tak zábavná jako německý soused, není tak náročná jako italská kamarádka, ale je naše.

Je zajímavá, je soubojová, je vyrovnaná a má svoje kouzlo. A tak o ní pojďme společně mluvit, přát jí, fandit, rozebírat. Stejně nás skoro všechny zajímá víc než všechny ty slovutné obří ligy. A Sparta nebo Slavia, to je téma všech a všude. Všem fanouškům, divákům, televizním sledovatelům, rozhodčím, klubům, kolegům, prostě nám všem přeju víkendy plné emocí a radostí.