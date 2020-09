Znovu známý příběh. Plíškobot jako stroj na zklamání…

Česká tenistka Karolína Plíšková ěhem neúspěšného druhého kola na US Open • Reuters

Ace Queen není jediná přezdívka Karolíny Plíškové. Někteří ji pro robotický tenis a nula ukázaných emocí nazývají Plíškobot. A v poslední době se bohužel stala také strojem na grandslamová zklamání. Pět posledních grandslamů nedošla dál než do osmifinále. Zatímco triumfy slavily taková jména jako Bianca Andreescuová či Sofia Keninová, Plíšková jakoby na největší scéně nabrala zpáteční chod. Čím víc chce a čím hlasitěji tikají hodiny její kariéry, tím méně to jde.

Neberu námitku, že v New Yorku propásla skvělou šanci, když absentují Simona Halepová či Ashleigh Bartyová. Ženský tenis je dnes takový, že každá může porazit každou a pokud nehrajete skutečně dobře, nemáte naději. A pokud dobře hrajete, neřešíte, jaké jméno proti vám stojí.

Plíšková se po půlroční pauze zatím s formou nepotkala a přihlédněme k tomu, že nejdelší stopka její kariéry dámě, jež potřebuje objíždět kvantum turnajů, aby se cítila ready, rozhodně nepřidala.

Pokud však odhlédneme od okolností, uvidíme v prohraném zápase při US Open proti Caroline Garciaové známý model. Mimochodem tahle Francouzka byla do středy známá tím, že se na grandslamu proti výš postaveným nedokáže prosadit. Na turnajích velké čtyřky měla proti hráčkám z top 20 bilanci 1:14.

Ale zpět k modelu. Sokyně tlačí, hraje aktivně, Plíšková je až druhá. Stejně jako nyní proti Francouzce byl tohle průvodní znak lednového prohraného zápasu ve 3. kole Australian Open proti Anastasii Pavljučenkovové, stejně jako loni na US Open v osmifinále s Johannou Kontaovou.

Co také spojuje poslední čtyři přemožitelky Plíškové na grandslamech (Garciaovou momentálně vynechme)? Jen Pavljučenkovová dokázala po skalpu Češky vyhrát jeden zápas, ostatní zhasly hned v dalších utkáních. To výmluvně hovoří o čitelnosti Plíškové. Už se o ní ví, že grandslamy z role vysoko nasazené příliš nedává. Spustit na ní palbu a vydržet, to je zřejmá taktika soupeřek.

Plíšková si sveřepě trvá na svém stylu. Jet jako stroj a bez braní velkého rizika vydržet zápasy co nedéle. Na druhou stranu je tohle přístup, který přímo vybízí sokyně k tomu disponované, aby zdivočely a pokusily se ji vystřílet.

Tohle je velký rozdíl mezi KP a Petrou Kvitovou. Kvitová schází vlastními chybami, ale také má díky agresivnímu přístupu už dva vyhrané grandslamy. Protože pálí první a nečeká, co na to soupeřka. Plíšková díky své konzistenci byla na osm týdnů světovou jedničkou, ten největší titul ale zatím stíhá marně. A ve svých osmadvaceti letech se svým instinktem k opatrnější hře už moc neudělá. Musí věřit, čekat a doufat, což není úplně nejkomfortnější pozice.