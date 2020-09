Plíšková rozmlátila raketu: Alespoň jsem tu byla, jiné ani nepřijely

Karolína Plíšková vypadla na grandslamovém US Open už ve druhém kole. Česká tenistka nestačila na Caroline Garciaovou a s Francouzkou prohrála v New Yorku 1:6 a 6:7. • Reuters

Říká se o ní, že je nejlepší hráčkou současnosti bez grandslamového titulu. Jenže bráno čistě statisticky, Karolína Plíšková se téhle metě spíš vzdaluje, než aby ji atakovala. Na posledních pěti grandslamech nedošla dál než do osmifinále, na US Open jako nasazená jednička padla už ve 2. kole. Francouzka Caroline Garciaová, momentálně padesátá na světě, ale před dvěma lety světová čtyřka, vystřílela českou favoritku z kurtu (6:1, 7:6 (2) a 30:13 na vítězné údery). „Nehroutím se, potřebuji víc zápasů, všechno teprve začíná,“ vzkázala osmadvacetiletá Plíšková, jíž po půlroční pauze chybí pohoda a prohrála dva ze tří zápasů.

Co zapříčinilo časnou porážku při US Open i v předchozí generálce? Rychlost povrchu? Atmosféra? Tlak na nasazenou jedničku?

„Nic z toho. Žádný z mých zápasů nebyl tak špatný. Některé holky prostě teď hrají dobře a Garciaová mezi ně patří.“

Udělala byste v zápase s Francouzkou něco jinak?

„Mohla jsem trochu jinak zahrát na svůj první setbol. Měla jsem její druhé podání na forhendu, možná to chtělo jít do výměny. Šla jsem do úderu naplno, jenže na kurtu dost foukal vítr. Ale platí, že jsem si vytvořila šance a nevyužila je. Nehrála jsem úplně špatně, ale ani dobře. Ona byla zvlášť v prvním setu neskutečně agresivní. Hlavně na začátku mi nešlo podání. Nejsem robot. Nemůžu každý den hrát dokonale.“

Zato soupeřka hrála set a půl výtečně.

„Je to bývalá hráčka top 10, vyhrála velké turnaje a hru má prostě velkou. Hrála nahoru, takže se jí hrálo dobře, to bylo vidět. Odehrála jsem s ní už dost zápasů, všichni jsme ji viděli ve Fed Cupu. Vím, že je schopná zahrát dobře, tak to prostě je. Tohle bylo jedno z nejtěžších druhých kol, co tady mohly být. Pořád jsem mohla vyhrát, šance tam byla. I kdybych setbol ve druhém dala, neznamená to, že bych zápas vyhrála, ale určitě do třetího setu jsem zápas dostat mohla. A tam už by se vidělo, protože v průběhu zápasu jsem se zlepšila.“

Na začátku druhé sady jste rozmlátila raketu. Pomohlo to?

Možná trošku. Zkusila jsem to, nevím, jestli to bylo tímhle momentem, ale postupně jsem se zvedla, ona udělala pár chyb. Do té doby mě hrozně tlačila při podání, proto jsem neservírovala dobře. Trochu foukalo, podmínky mi úplně neseděly.“

Nasazená jednička dohrála na US Open ve 2. kole naposledy před 12 lety. Srbka Ana Ivanovičová tehdy prohrála s jinou Francouzkou Julií Coinovou. • Foto Reuters

Přesto jste si ve druhé sadě za stavu 5:4 vytvořila dva setboly. Zvlášť ten úvodní, return proti druhému podání zahraný na maximální riziko, asi mrzí…

„Možná jsem ji mohla nechat víc hrát a nemusela jsem to zběsile urvat. Ani jsem to neměla tak na raketě, byl to takový polokiks. V tu chvíli byla docela dole. Je to jediný balónek, který bych ze zápasu změnila. Udělala jsem pár bodů a dost gamů v řadě, mohla jsem ji nechat hrát.“

Jaká byla americká zkušenost ze dvou turnajů?

„Ačkoliv se úplně nedařilo, beru to docela pozitivně. Spousta lidí se rozhodla sem ani nejet. Takže už jenom to, že jsem tady, je dobrá zkušenost.“

Jste zápasový typ. Pociťujete extrémně dlouhou pauzu? A v čem konkrétně?

„Asi trochu jo. Bylo by divný, kdybych do toho hned naskočila. Pauza je znát. O mně všichni vědí, že mám každý rok asi 100 odehraných zápasů. Asi to bude dýl trvat, než se dostanu do optimální formy. Ale nemyslím si, že tohle nebyl zápas, který bych se nedal prohrát ani v mojí nejlepší formě.“

Chystáte se co nejdřív opustit Ameriku?

„Poletím ve čtvrtek. Jsem přihlášená do Říma, Štrasburku a samozřejmě do Paříže. Myslím, že co nejdřív začnu trénovat na antuce. Těžko říct, jak dlouho mi bude trvat dostat se tam, kam bych chtěla, protože takovou pauzu jsem nikdy neměla. Teď se chci co nejrychleji vrátit na antuku a pokusím se uhrát nějaká kola na ní.“

Je důležité se nyní nehroutit? Značnou část sezony máte před sebou.

„Neberu to nějak drasticky. Každá prohra je k naštvání. Ale věřím, že se do toho dostanu. Je dobře, že jsem vůbec jela, spousta hráček to zrušilo. Jsem zápasový typ. Jsem ráda, že jsem tady byla, i když se to nepovedlo, hroutit se nemám v plánu. Určitě ne po půlroční pauze od turnajů. Tentokrát se netěším na dovolenou. Sotva jsme začaly, takže není důvod panikařit.“