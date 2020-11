Jak otrávit amatérské sportovce rouškami. Radši se nakažte u piva!

Nebude, to je zřejmé. Jde o stejný nesmysl, jako když divadla mohou hrát, ale nesmí do nich chodit diváci. Nelogické polovičaté nařízení, jako kdybyste otevřeli bazény bez vody, hokejistům sebrali brusle a baskeťákům míč.

Vážně si tvůrci hygienických opatření myslí, že s rouškou na tváři se dá kvalitně sportovat, aby vás to bavilo, zpotili jste se a bylo to vůbec k něčemu dobré? Radši zůstaňte doma, to je jasný vzkaz vlády.

Zkouším si představit, jak by vypadal náš basketbalový trénink. Deset zarouškovaných borců se bude striktně držet pravidel. Nesmí se hrát pět na pět, takže radši jen střelecký trénink. Pod maskou se špatně dýchá, vadí vám při pohybu, ztěžuje orientaci.

Řekl bych, že nejdéle po půlhodině by zaznělo: To nemá cenu, jdeme na pivo. A to si v přilehlé hospodě od čtvrtka můžeme dát, sedneme si ke stolu a nakazíme se radši tam... Alespoň z toho kápnou do státní kasy nějaké peníze, protože o ty tady jde především, že?

Nebo jinak. Myslel někdo na vodní sporty? Dcery dělají akvabely, ukrutně náročnou gymnastiku ve vodě. I ony mají mít roušky? Jak kdosi napsal už o víkendu na Twitteru, tohle už je vymyšlené a říká se tomu waterboarding, metoda využívaná na Guantanámu při výsleších teroristů.

Díky, takové sportování postrádá smysl i logiku. Bohužel jako většina vládních opatření při boji s covidem.