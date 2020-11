Zelená pro amatérský sport. Uvnitř s rouškou, profisoutěže bez diváků

Ve čtvrtek 3. prosince s přechodem země do třetího stupně protiepidemických opatření bude s omezeními uvolněno amatérského sportování. Nutností budou uvnitř roušky. Profesionální soutěže budou bez zvláštního režimu, ale diváci se do ochozů nevrátí. Hrát se bude bez diváků do chvíle, kdy vláda rozhodne o přechodu do druhého stupně PES. I pak ale bude počet diváků omezen. Stát se tak podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) může nejdříve za dva týdny, možná ještě později. Uvedl to na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.