Krejčíková jako Bartoliová. O chybě v Matrixu a dvojitém doteku Novotné

A při prožívání tohohle příběhu se člověk neubrání vzpomínce na story Marion Bartoliové, wimbledonské šampionky z roku 2013. Tehdy se hrál v All England Clubu bláznivý ročník, jenž byl apokalypsou pro řadu favoritek včetně Petry Kvitové, která onemocněla a prohrála čtvrtfinále s Kirsten Flipkensovou. Chyby v Matrixu využila Francouzka dokonale. Byl to velký happy end příběhu, jak táta zubař a tenisový samouk vychoval z dcery, jejíž IQ je prý 175, grandslamovou šampionku.

Bartoliová nezapadala do běžné tenisové šablony. Trochu podivínka s výstředním obouručným stylem forhendu i bekhendu. Nebyla miláčkem médií ani fanoušků. Ale šla si svou cestou. A do trenérského světa uvedla Janu Novotnou. Rozešli se po pár týdnech v roce 2013, jelikož Francouzka byla stále pod vlivem otce a tým neklapal. Za pár měsíců Wimbledon vyhrála. „Na jejím titulu mám tak zásluhu 0,001 procenta,“ vyprávěla mi později Jana.

To už byla opět v trenérském křesle, protože brzy nato si ji vyhlédla právě Krejčíková. Angažmá nabídla neobvyklou cestou. „Našla si na internetu, že bydlím asi 15 kilometrů od ní. Byla jsem na zahradě a vidím rodiče s Barborou a říkám si, ke komu jde návštěva. A oni šli ke mně. Je to netradiční, dnes se hledá trenér přes agenta nebo známosti. Ale jak její rodinu poznávám, tak vím, že takoví jsou. Jdou přímo ke zdroji. Mile mě to překvapilo, takové oslovení potěší,“ vyprávěla Jana, jež byla trenérkou Krejčíkové až do své smrti v listopadu 2017.

Na tomhle úspěchu české tenistky, jež ze singlového outsidera rozkvétá ve veličinu, má jistě mnohem větší podíl. Barbora na ni často s láskou i slzami v očích vzpomíná. Vždyť Novotná byla možná prvním člověkem mimo rodinný kruh, který věřil, že může něco velkého dokázat.

A že k singlovému úspěchu dojde svou unikátní cestou, kdy se v pětadvaceti letech během pár měsíců přerodí z věčného otloukánka v šampionku? O to lépe.

Krejčíková na první seznámení působí jako tvrďák. Vybavuji si, jak jednou ve stavu nouze přiletěla z dovolené na finále Fed Cupu a nechtěla novinářům prozradit, že byla v Dubaji. Kateřina Siniaková uznává, že v deblu je šéfovou na kurtu Barbora, autoritativněji a rozhodněji působící dívka. Zdání klame, i ona má své démony, nejistoty a úzkosti. Upřímně o nich hovoří, což není v tenisovém světě, kde se slabost neukazuje, vůbec zvykem. Dokola opakuje, že zůstává pokorná a s hvězdnými hráčkami se chodí na kurt hlavně učit.

Dejme ještě jednou slovo Janě Novotné: „Ona je dobrý člověk a ne typ, který by šel přes mrtvoly. Má vítězný instinkt, ale je potřeba ho zesílit, aby se sebevědomí prezentovalo každý zápas,“ vzkazovala tehdy Barboře na jaře 2014.

To se nyní děje, ze studentky se stává paní profesorka. A čas jakoby se vracel o osm let zpět do Wimbledonu Marion Bartoliové. I v letošní Paříži smetla tsunami největší favoritky, novou šampionkou Roland Garros bude Anastasia Pavljučenkovová, Tamara Zidanšeková, Maria Sakkariová či Barbora Krejčíková. Znovu jakoby nastala chyba v Matrixu.

I Marion Bartoliová bude nakonec u toho. Už jako zasloužilá tenistka zpovídá na Roland Garros vítěze po zápasech. A je tu jedna kuriozita. Bartoliové dcera Kamilya se narodila loni 18. prosince, ve stejný den jako Krejčíková.

„Moc se spolu neznáme, ale po zápase se Sloane se mnou dělala interview, tak jsme prohodili pár slov a řekla jsem jí, že mě Jana trénovala a že mi o ní hodně vyprávěla. A že jsem ráda, že je teď šťastná a má dceru, která se narodila ve stejný den jako já. U toho jsme se zasmály. Po tom všem, čím si musela projít, je šťastná, má rodinu a žije život, který chce,“ líčila Krejčíková.

To stejné platí i pro ni. V pětadvaceti letech je z ní i singlová hvězda. Po tom vždy toužila, na to dřela.