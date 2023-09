Letenky až na pondělí, Muchová se u nás vymyká. Výměna stráží dokonána

PŘÍMO Z NEW YORKU | Hodinu před půlnocí se ještě Karolína Muchová po tiskové konferenci po prohraném semifinále na chvíli zastavila s českými novináři. Mimoděk prozradila, že si musí zařídit cestu domů, protože letenku z US Open má zarezervovanou až na pondělí, dva dny po dámském finále.

O titulu jen nemluvila, skutečně v něj věřila. Mnoha výroky i gesty celé US Open naznačovala: Vím, jak jsem dobrá a jak se mi teď daří. Můžu to tady zvládnout!

Přiznám se, že podobné vystupování české hráčky či hráče jsem za dvacet let u tenisu nezažil. Některým je příjemnější schovávat se za fráze, či se jen chtějí vyhnout tlaku nebo posměškům, kdyby mise selhala.

S Petrou Kvitovou se ve Wimbledonu nesmí o titulu ani mluvit. Markéta Vondroušová by začala být rychle nevrlá, pokud byste jí přisuzovali roli favoritky. Muchová je v tomhle ohledu jiný živočich. Dorostla do nejlepších let, přestala o sobě pochybovat. Věří si a nepůsobí při tom arogantně.

Noc jako zlo, hlavně pro Vondroušovou

Noc je zlo. Nepamatuji US Open, na kterém by dostali čeští zástupci tolik rolí při night session. Ano, jde o prestižní televizní čas na Ashově stadionu. Marie Bouzková si díky zápasu s Uns Džábirovou přivydělala, když uzavřela jednodenní sponzorské smlouvy jen kvůli téhle příležitosti.

Noc vás ale taky okrade, přináší problémy. „Podívejte se, kolik lidí tady pozdní zápasy skolily,“ pravil trenér Jan Hernych.

Křiklavý případ měl rovnou pod nosem – svou hráčku Markétu Vondroušovou. Z potíží, které způsobil půlnoční mač proti Jekatěrině Alexandrovové, se nedostala, ač jím prosvištěla zcela suverénně.

Coby ranní ptáče se nezvládla dospat, kratší čas na regeneraci mohl umocnit její potíže s loktem, k němu se přidala záda. I tak v prvních turnajích v roli wimbledonské šampionky obstála skvěle. V Londýně to nebyla žádná haluz.

Výměna stráží

Jde o konstatování očividného, ale výměna stráží v českém ženském tenise je dokonána. Tahounky posledních mnoha sezon, třicátnice Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou, pomalu odchází.

Muška a Maky, hlavně k těm se teď příští roky budou upírat na grandslamech největší naděje. V osmnácti k nim časem jistě doroste Linda Nosková. Tahle holka má páru a tenis vážně umí. Snad se do hry vrátí i Barbora Krejčíková, o kterou mám momentálně strach. Pokud ovšem do sebe investuje a postaví si funkční tým, může se vrátit do špičky.

Karolína Plíšková je jejím opakem - má rovnou dva trenéry. Ale také už hraje celkem nevýrazně dvě sezony. A to je letos relativně zdravá. Šeredný výkon v zápase 2. kola s Francouzkou Clarou Burelovou bil do očí. A to v New Yorku obhajovala čtvrtfinále.

V novém žebříčku sestoupí na 34. místo, níž byla naposledy před devíti lety. Při Roland Garros naznačila, že příští sezona může být poslední. Úplně bych se tomu nedivil.

Jestli tu následující vůbec začne Petra Kvitová, to je ve hvězdách a řekl bych, že ani ona sama to teď neví. Pokud bych měl tipovat, povím, že do oblíbené Austrálie zase vyrazí. Zda by to bylo dobře, nevím.

Na jaře chytila fazonu, omráčila všechny titulem z Miami. Travnatou virtuozitu potvrdila jednatřicátým vyhraným turnajem kariéry v Berlíně. Pak zase přišlo hluché období. V Americe se prý trápila s nemocí, budila dojem, že ji tenis netěší, a kdyby to bylo jen na ní, ráda by z fleku ukončila sezonu.

Menšík jako Berdych

Letošní US Open si budu pamatovat hlavně kvůli Jakubu Menšíkovi. Oslavit osmnáctiny pěti vyhranými zápasy na grandslamové úrovni a projít přes kvalifikaci až do 3. kola, když poprvé hrajete zápasy na tři vítězné sety, to je vážně něco.

Traduje se, že čeští hráči dozrávají později. Tenhle sympatický Prostějovák se z této šablony vymyká. Ani Federer, Nadal či Djokovič neměli v New Yorku rychlejší start. Jediným Čechem, který tak razantně vtrhl coby mladík na největší scénu, byl Tomáš Berdych. Jakub působí dojmem, že má našlápnuto velmi podobně.