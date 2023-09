Menšíkův kouč: jak se vyrábí český „Federer“. Roli hrají data i Djokovič

Jakub Menšík postoupil do 2. kola US Open • Instagram/Jakub Menšík

PŘÍMO Z NEW YORKU | S vědeckým přístupem za pomoci dat, aplikací a know how od Novaka Djokoviče vyvíjí trenér Tomáš Josefus (36) jak v laboratoři talent, jehož cíl je až na samém vrcholu tenisového světa. Pohlédněte za kulisy systematického vzestupu osmnáctiletého Jakuba Menšíka, jenž v New Yorku absolvoval představovací párty na největší scéně. A po pochodu z kvalifikace až do 3. kola US Open se vyšvihne už mezi 150 nejlepších hráčů žebříčku. Nikdo mladší před ním není.