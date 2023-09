Chybující, bez nálady. Nehrála jsem ani na šedesát procent, řekla Muchová

Do finále US Open přes Muchovou postoupila domácí Coco Gauffová • ČTK / AP / John Minchillo

PŘÍMO Z NEW YORKU | Po nejlepším zápase na turnaji přišel ten nejhorší. Karolínu Muchovou nezastihlo premiérové semifinále US Open v dobrém rozpoložení a zaplatila za to. V kotli Ashova stadionu, kde byla vetřelkyní na americké tenisové slavnosti, odvrátila pět mečbolů rozjeté domácí teenagerky Coco Gauffové. Ten šestý už nikoliv a za dvě hodiny padla 4:6, 5:7.

Udělala jste 36 nevynucených chyb, po celý zápas se zdálo, že nejste ve své kůži. Z čeho nepohoda pramenila?

„Před dvěma dny jsem tu seděla a pochvalovala si, že jsem se cítila skvěle od začátku do konce. Zdálo se mi, že skoro nemůžu zkazit balón. A dneska jsem se od začátku do konce dobře necítila. Jak fyzicky, tak psychicky. Nebyla jsem to prostě já. Mrzí mě, že jsem ze sebe nedostala to nejlepší. Jsem ze svého výkonu smutná.

Jakou roli v tom sehrál problém s pravou paží? Nastoupila jste s černým elastickým rukávem.

„Měla jsem pod ním ruku dost zatejpovanou a nechtěla jsem, aby byl obvaz tak vidět. Tak jsem zkusila rukáv. Moc jsem si na něj nezvykla, ale kvůli němu jsem nehrála špatně.“

Úvodní set jste zdramatizovala z 1:5 na 4:5, a pak při svém servisu udělala čtyři nevynucené chyby za sebou a sadu odevzdala.

„I s výkonem, který nebyl úplně nejlepší, jsem měla šanci minimálně srovnat na 5:5. Zápas se mohl zlomit. Ale na to jsem nehrála dost dobře. S tímhle jsem nemohla chtít vyhrát.“

Až v samém závěru jste se dostala do ráže, smazala jste pět mečbolů Gauffové, některé po krásných a odvážných ranách.

„V běžném životě taky předvedu to nejlepší, když se dostanu do nějaké kritické situace. Na kurtu ale nemůžu čekat, až se ocitnu v úzkých. Potřebuju se na vysoké úrovni držet pořád.

Jaké bylo hrát proti plnému stadionu pro 23 tisíc diváků?

„Ani jsem lidi nevnímala, jak jsem se trápila sama se sebou.“

Co si myslíte o incidentu a padesátiminutové pauze ve druhé sadě kvůli protestu aktivistů?

„Nejprve jsem si ničeho nevšimla. Myslela jsem si, že slyším nějaké fandění. Pak nikdo nevěděl, co se stalo a co se bude dít. Až pak jsem si všimla chlapíka přilepeného k betonu. Podobné věci se udály i na jiných sportovních akcích. Nic nenaděláme.“

Úvod se vám nepovedl. Zkoušela jste přestávku využít jako příležitost k restartu?

„Zkoušela. Hledala jsem v ní nějaká pozitiva. Bavila jsem se s trenéry, kteří se mě snažili probudit. Myslím, že jsem se pak trochu zlepšila, ale pořád jsem nehrála tak dobře, abych Coco porazila. Potřebovala jsem proti špičkové hráčce stoprocentní představení, jenže já se nedostala ani na šedesát.“

Jaký dojem na vás udělala hra Gauffové?

„Nemyslím si, že předvedla něco speciálního. Ale úplně to stačilo k tomu, aby mě porazila. Vrátila hodně balónu, je rychlá.“

Došla jste do semifinále US Open – je to ve vaší formě dost nebo ne?

„Super výsledek, semifinále dalšího grandslamu je fajn. Ale chtěla jsem tu uhrát víc.“

Už jezdíte na grandslamy jen pro titul?

„Ano. Cítila jsem, že tady hraju ještě líp než v Paříži a mám šanci o něj bojovat.“

Velké činy můžete letos ještě vykonat, jste sedmá, předposlední postupující, v žebříčku pro Turnaj mistryň. Zvolíte program tak, abyste si start v Cancúnu co nejvíc pojistila?

„Nechám to plynout, hrotit to nebudu. Všechny holky teď budou hrát San Diego, Guadalajaru. Já určitě ne. Už se těším domů, abych si trochu odpočinula. Ale bylo by hezké se na Masters kvalifikovat, i když… Bude se hrát v Cancúnu na druhé straně světa. Už jen ta představa, že teď letím domů, pak do Asie, odtamtud do Mexika a pak do Sevilly, mně ničí. Přijde mi to bláznivé, ale zkusím uhrát v Čině nějaké body, abych se kvalifikovala.“

Zmiňujete Sevillu, dějiště finále BJK Cupu. Počítáte se startem? Markéta Vondroušová vás prý hecuje, ať obě zkusíte pohár pro Česko zase získat.

„Bylo by to hezké. Máme teda pekelně těžkou skupinu (USA, Švýcarsko), jako vždy. Ale když budeme obě s Maky nominované, tak do toho dáme všechno.“