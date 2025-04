KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | Rodinný klan Fruhvirtových se cítí dotčený. Svádíte neúspěch na někoho, kdo v Ostravě ani nebyl! Mýlí se. Konkretizovat údajně závažné rodinné důvody, proč se Linda Fruhvirtová omluvila z BJK Cupu, nikdo nikoho nenutí. Soukromí má být ctěno. Co jí ale brání hrát v sobotu v Ostravě za zraněními zdecimovaný tým Česka a už ne nastoupit ve stejný den na vlastní triko v kvalifikaci turnaje WTA ve Francii, by už za vysvětlení stálo. Nedočkáme se ho. A na jednu stranu možná dobře, protože znepokojujících historek z fungování tohohle rodinného klanu je v poslední době hromada.

Na tu druhou se ale brzy dvacetiletá tenistka touhle kauzou dostává do hodně špatné pozice. Jistě, na 95 procent by kvalifikační neúspěch o finálovou fázi BJK Cupu neodvrátila. Ukázat alespoň nějakou sounáležitost s českým tenisem a jednat s respektem k reprezentačním barvám by se ale slušelo. Zvlášť v době, kdy to poslední, co tenhle sport v Česku potřebuje, je další kauza. A v realitě, kdy jste rádi podporováni Olympem, centrem sportu ministerstva vnitra.