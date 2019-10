O nové velké čtyřce, rivalitách, tajném receptu táty Williamse i síle odborů | iSport.cz

Největší událostí posledního týdne pro mě bylo obsazení semifinále na velkém mužském turnaji v Šanghaji, které patřilo mladíkům - Medveděv 23 let, Zverev 22 let, Tsitsipas 21 let, Berrettini 23 let. To je historický okamžik, byla to nejmladší finálová čtyřka za deset let. Stefanosovi Tsitsipasovi nestačilo ani porazit Novaka Djokoviče, aby se dostal byť do finále, natož pak k titulu.