Rozchod v nejlepší chvíli. Stoch se Slavii vyplatil a odejde spokojený | iSport.cz

Stoch si energickým projevem, zarputilostí a krásnými brankami podmanil slávistické fanoušky, jeho jméno stadionem v Edenu nejednou dunělo, byl opravdu oblíbený. Živelný slovenský záložník se červenobílým vyplatil.

Zaprvé sportovně. V uplynulé sezoně byl v lize při tažení za titulem nejproduktivnějším slávistou (dvanáct gólů + jedenáct asistencí) nebo v závěrečném utkání základní skupiny Evropské ligy na podzim proti Zenitu Petrohrad jistil postup červenobílých parádní trefou.

Zadruhé ekonomicky. Stoch přicházel za milion eur, přestupová částka má být milion a půl eur. Ano, profit půl milionu eur není pro movitý klub, jakým Slavia momentálně je, nějak závratný. Ale hodí se i s ohledem na to, že Stochovi bude v říjnu třicet, a jeho cena bude spíš klesat než naopak.

Čiperný záložník ze sebe také smíval některé nálepky, které se s ním vlekly. Například tu, že je mimo hřiště divochem a umí udělat průšvih. Ve Slavii to neplatilo, žádné alotrie nedělal (nebo se o nich nehovořilo). Spíš se mluvilo o tom, jak ho zklidnilo narození syna.

Zmenšil i herní nedostatky, zejména v práci v defenzivě. Výrazně mu v tomto směru pomohl dril trenéra Jindřicha Trpišovského, který do Slavie přišel čtvrt roku po Stochovi. Na začátku jejich společné štace se zdálo jen těžko představitelné, že by se šikovný záložník vzhledem ke svému laxnímu přepínání do obrany dočkal pod náročným koučem výraznějšího vytížení. Ale zapracoval na sobě, svou defenzivní činnost víc a víc vylepšoval, hrál svědomitěji a Trpišovský ho pak v průběhu času několikrát za progres chválil.

Stoch měl ve Slavii různá období. První bylo matné, kdy čekal na větší přísun gólů a asistencí. I herně se spíš trápil, i když sem tam mu vyklouzlo povedené představení. Pak se rozehrál, byl produktivní, měl skvělou fazonu, střílel góly a nahrával na ně. V závěru jara jako by mu trochu docházel dech, vypadl ze základní sestavy a jeho pozice i díky formě ostatních oslabovala. Pryč z Edenu má ale namířeno na vrcholu, v nejlepším. Těžko by pro něj osobně mohlo být lépe. Může odejít spokojený.