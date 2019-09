Baluta a Slavia. Těžko vede cesta zpět. Nedokázal přijmout úlohu v týmu | iSport.cz

Nejsou to nějak skandální výroky, ale jen dokreslují, že ani jedna strana nebyla se současným stavem spokojená. Baluta přišel do Slavie v červnu minulého roku za 2,65 milionu eur (68 milionů korun) a v tu dobu byl nejdražší posilou v historii. To se logicky promítá v jeho hodnocení, úspěšný klub z Edenu se v něm netrefil, byl to špatný nákup. Očekávání nenaplnil, nikdy se nestal klíčovým mužem slávistické sestavy.

Baluta dorazil do Slavie s puncem hvězdy, v Craiově nad něj nebylo, vše se točilo okolo něj. Tam byl nejlepší a produktivní. V rozmachujícím se českém klubu mu připadla jiná role a on se s ní nevyrovnal. Nebo ji minimálně neuměl přijmout. Kolem byli stejně dobří nebo lepší hráči, nestal se z něj středobod sestavy, ze kterého by byli ostatní paf. „Jsou kluci, kteří hrají míň a mluví jinak. Ve fotbale je to tak, že buď svou roli přijmete, nebo ne,“ dokumentoval to i nejčerstvější výrok Trpišovského.

Přitom právě přijmutí jakékoliv úlohy v týmu je pro současnou Slavii enormně důležité. Každý člen mužstva musí být připraven pomoct, protože se v nabitém programu a při velmi pestrém složení soupeřů může kdykoliv hodit. A kyselý element v kabině nechce nikdo nikdy.

Balutovým problémem bylo i to, že se těžko začleňoval do kolektivu a zápasil se specifiky české ligy. „Fotbalista je to výborný, ale trochu narazil na styl hry v Česku i na českou mentalitu,“ podotkl například jeho bývalý spoluhráč Jan Sýkora.

Otázkou je, jestli si Slavia dobře vyhodnotila, jestli bezesporu nadaný Rumun zapadne do jejího herního schématu. Jestli bude pracovat tak, jak kouč Trpišovský žádá. „V Rumunsku jsem hrál devítku a skoro nebránil. Hlavním úkolem bylo dávat góly a nahrávky, ve Slavii po mně najednou chtěli bránit,“ divil se Baluta. To s nároky slávistického trenérského štábu vůbec nekoresponduje.

Ačkoliv Baluta je pořád kmenovým hráčem Slavie a Trpišovský ho neodepsal, jeho návrat do Edenu je v danou chvíli jen těžko představitelný. A to nejen kvůli slovům, která v posledních dnech padala. Stačí se podívat na osudy dalších borců, kteří se šli rozehrávat jinam. Třeba Jakuba Jugase nebo Jana Sýkory. Baluta by pod Ještědem musel mimořádně procitnout.