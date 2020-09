Schick v Leverkusenu: Ideální volba. Měl by prodat, co v něm je

Bayer Leverkusen. Nová adresa českého střelce Patrika Schicka možná leckomu na první dobrou nezní úplně nejatraktivněji. Zvlášť při vědomí, že ho svého času kupoval Juventus, kdy transfer zhatily až problémy při zdravotní prohlídce, patřil AS Řím a naposledy si slušně vedl v Lipsku, které se v létě probilo až do semifinále Ligy mistrů. A i proto, že se na něj teď vyptávaly kluby z Premier League. Přesto se Leverkusen jeví jako dobrá, prakticky ideální volba. Proč?

Protože Schick bude mít v kádru Bayeru pozici, jakou mu mnoho jiných předních klubů z elitních lig nemůže nabídnout. Je nabíledni, že Leverkusen s ním počítá jako s útočníkem číslo jedna. Jednak proto, že ho koupil hned, jakmile přišel o své ofenzivní tahouny (Kaie Havertze a Kevina Vollanda). Jednak proto, že stál docela dost peněz (26,5 milionu eur), větší obnos vysázel klub podporovaný farmaceutickým gigantem ve své historii jen za jednoho jiného hráče (Kerema Demirbaye).

Čtyřiadvacetiletý forvard tak může počítat s důvěrou a podporou trenéra Petera Bosze. Ne že bude mít místo jisté, ale na pozici středního útočníka nebude mít tak brutální konkurenci, jako tomu bylo třeba v případě Edina Džeka v AS Řím. Ostatně i Boszův herní styl založený na rychlosti a dravosti by mohl Schickovi sedět. Nebude to pro něj zase tak velká změna oproti Lipsku.

To je další důležitý moment. Během roku v Sasku si Schick zvyknul na Německo, na bundesligu. Ví, co od ní čekat, už se v ní orientuje. Ověřil si, že se v ní umí prosadit. Vyzkoušel si, že mu sedí. Je na téhle úrovni etablovaný, Leverkusen má podobné ambice jako Lipsko. Nebude to pro něj skok, jako když šel například ze Sampdorie Janov do AS Řím. Je vyspělejší, měl by to prokázat.

Výchozí situace je tak pro Schicka nadějná. Teď je na něm, aby předpoklady přetavil v realitu a stal se důležitou součástí předního německého týmu, možná i jednou z hvězd ligy. V jeho případě není nač čekat, vhodnější příležitost, jak naplno rozbalit svůj potenciál, už nemusí mít. I jeho manažer Pavel Paska po přestupu prohlásil, že by se měl Schick v následujících dvou letech zlepšit a posunout se. Samozřejmě, je také potřeba, aby se mu vyhýbaly zdravotní neduhy, které ho často trápí.

Ale má jistotu, nemusí celou sezonu jako tu poslední řešit, kde bude působit dál. Leverkusen s ním počítá, nabízí mu ambice, poháry (základní skupinu Evropské ligy), důvěru. Schick by měl definitivně prodat, co v něm je.