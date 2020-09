Paska o Schickově přestupu: Finance byly zcela zásadní. Pomohla legenda

Budoucnost Patrika Schicka je definitivně spojená s Leverkusenem. Na dlouhých pět let. Reprezentační útočník v úterý dopoledne zvládl zdravotní prohlídku, pak krátce před devatenáctou hodinou podepsal zbrusu nový lukrativní kontrakt. Pátý klub předchozího ročníku německé bundesligy zaplatil AS Řím devětadvacet milionů eur. „Finance hrály zcela zásadní roli. Jsme maximálně spokojení,“ vypravuje v rozhovoru pro iSport.cz hráčův manažer Pavel Paska. Zároveň poukazuje, že v celé zašmodrchané kauze sehrál velmi důležitou roli Rudi Völler. Minulou sezonu strávil Schick na hostování v Lipsku, skóroval desetkrát.

Jak složitá byla finální jednání mezi Římem a Leverkusenem?

„Bylo to opravdu velmi náročné. AS Řím neustoupil Lipsku z finančních požadavků. Nebylo možné dojít k dohodě. Tak jsme řekli v pořádku, když nechcete tento obnos (27 milionů eur), nedá se nic dělat. Proto jsme jednali dál. Dvakrát jsem byl v Římě. Naposledy společně s Patrikem minulé pondělí, kdy prošel výstupní zdravotní prohlídkou. V ten den jsem Římu jasně oznámil, že hráč chce zůstat v Německu. Získal jsem dojem, že to vedení AS pochopilo a věci se pohnuly. Leverkusen následně na celé věci velmi dobře zapracoval.“

O Patrika měl zájem dlouhodobě, že?

„Přesně tak. Bylo skvělé, že generálním ředitelem klubu je Rudi Völler, který hrál pět let za AS Řím. Má tam stále úžasné kontakty a známosti, tudíž urychlení přestupu velmi napomohl. Ovšem stejně rozhodly peníze. Bayer byl jediný schopen naplnit požadavky Italů. Ať je to, jak chce, koronakrize poznamenala všechny transfery. Nejen přestupových cen, ale i platů hráčů. V případě Patrika jsme ale vysoký level udrželi, čehož si moc cením. V poslední době jsme vše jednoznačně směřovali do Leverkusenu a jsem strašně rád, že to dopadlo.“

Leverkusen prodal Kai Haverzte a Kevina Vollanda. Nejen, že získal finanční prostředky na nákup Schicka, ale zároveň sháněl typickou devítku. Je to tak?

„Stoprocentně. Bayer hledal vysokého útočníka. Mají nizozemského trenéra Petera Bosze, hrají systémem 4-3-3. Patrik do toho pasuje. Nejdůležitější ze všeho ale bylo, že Leverkusen měl peníze. Můžu vám povídat, kdo to zařídil, ale otevřeně říkám, že finance hrály zcela zásadní roli. Obzvlášť v této době. Jsme maximálně spokojení.“

Schick podepsal s Leverkusen dlouhý pětiletý kontrakt. Na co to ukazuje?

„Že s ním mají velké plány. Bundesliga Patrikovi sedí. Příští dva roky na sobě musí ještě zapracovat, zlepšit se, posunout se. Ostatně to je v plánu celého klubu, jde o nesmírně ambiciózní organizaci. Letos jen o bod propásli Ligu mistrů, patří mezi top pět klubů v Německu. Mají za sebou silného ekonomického partnera v podobě Bayeru, obří agrochemickou a farmaceutickou společnost. Stabilita je zaručena. Patrik měl více nabídek, ale když přišlo na placení, a to včetně Lipska, každý mluvil pouze o hostování. Jelikož Řím potřebuje peníze, tak to odmítl. V posledních dnech existovaly pouze dvě varianty. Buď přestup, nebo setrvání v Římě.“

Zpátky do Itálie se ale Schickovi vůbec nechtělo.

„Samozřejmě. Přitom dohoda byla taková, že pokud nikdo nezaplatí, ve středu se hlásí v Římě na tréninku. Zvládli jsme to v poslední možný den. Jinak zítra letěl do Itálie. Oddechli jsme si.“

Kdy se Schick připojí k mužstvu?

„Už je mimo karanténu, zítra se bude hlásit na klubu a začne pomalu trénovat. Musí se vyřešit ještě některé organizační věci. Leverkusen má tyto záležitosti svůj tým.“