Sima ve stopách Součka, stal se katem Sparty. Co taky Anglie?

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

BLOG JANA MALÉHO | Jeho nástup do Slavie udivuje snad každého, vzestup devatenáctiletého senegalského křídelníka Abdallaha Simy je pozoruhodný. Kdyby žil Ota Pavel, mohl by svým krásným stylem popsat další pohádkový sportovní příběh. Už před slavným pražským derby se dalo čekat, že by Sima mohl být faktorem X, hráčem, který rozhodne. Stalo se.