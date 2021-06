Pouto Slavie s Vlašimí má logiku. Lepší příprava a rozvoj nadaných pro áčko

Každý stupeň na nejvyšší úrovni je hodně znát. Navíc osud třetí nejvyšší tuzemské soutěže může být v nevyzpytatelné koronavirové době dost ošidný, poslední dvě sezony zůstaly nedohrány a nejen mladí hráči napříč republikou těžce strádali.

Ve Vlašimi se talenti „sešívaných“ budou seznamovat s dospělým fotbalem na kvalitním levelu a zároveň pracovat v profesionálním prostředí. Druhá liga není lehká, fotbalový junák se v ní otrká, posune, získá zkušenosti.

Pro Slavii je důležité, že si instaluje vlastní trenérský štáb. Je proto nasnadě, že její hráči budou pilovat principy, které vyžaduje stratég červenobílého áčka Jindřich Trpišovský. Alespoň logika říká, že by to tak mělo být. Že by Vlašim měla převzít herní vize a strategii, kterou razí suverénní kolos z Edenu.

Mladíci nebudou rozstrkaní po více klubech, kde by se každý učil něco jiného. Budou pracovat spolu, pomohou jim zkušení hráči v kádru a pak by měli být po absolvování druholigové mise dobře připraveni na šanci v mateřském klubu.

Někdo pomůže přímo áčku Slavie, někdo jinak. Může být prodán do jiného prvoligového klubu nebo může být součástí obchodu v případě, že si „sešívaní“ vyhlédnou někoho jinde. Ti pak kromě peněz mohou nabídnout i solidní hráče, všichni by měli získat dobré návyky.

Kroky, které Slavia dělá, se v posledních letech vyplatily. Tímhle tahem ani moc neriskuje, může víc získat než ztratit.

