Prodávat hráče a střádat trofeje? Může být... Čest Slavii i Trpišovskému | iSport.cz

A ještě jeden špíček, který zmínil Jindřich Trpišovský. Devatenáct fotbalistů ze sezony 2018/2019 už teď v Edenu nemá.

Slavia prožívá něco, co se dá zkráceně nazvat jako „smiřování absolutních protikladů“. Její kabinou fičí v poslední době velmi silný průvan, přesto dokázalo být mužstvo úspěšné na domácím i evropském jevišti.

Přitom řada funkcionářů a trenérů včetně Trpišovského vám řekne, že tyhle dva prvky, prodávání a střádání trofejí, se celkem zásadně vylučují. Ano, prvním pohledem nesporně a může to velmi jednoduše posloužit jako argument, proč tu utratit kopec peněz za přestup, proč tomuhle hráči dát milion...

Slavia ovšem minimálně v posledních dvou sezonách, a zejména v té poslední dokazuje, že v rozumných mantinelech tyto protiklady smířit jde. Pochopitelně s tím, že si počkala s přestupem Tomáše Součka a že podobně otálí i s posunem dalšího titána Ondřeje Koláře.

Mistrovské oslavy v plném proudu! Hasiči u Edenu ale i jízda s pohárem po Praze

Zkrátka snaží se zuby nehty udržet pohromadě sloupy své hry alespoň do té doby, než jim bude moci zamávat s pocitem, že se bez nich obejde. Tedy že za ně má náhradu.

Pro „sešívaného“ fanouška jsou tu dobré zprávy. Trpišovský a spol. si uvědomují nástrahy, které je mohou brzy čekat. Pojmenovávají veřejně nepostradatelnost Ondřeje Koláře a už nakládají budoucnost na pružná záda Jakuba Markoviče.

Stejně začíná hovořit i o slabinách na krajích obrany. Ano, na první pohled to nevypadá, Jan Bořil a Vladimír Coufal jsou nejlepší v lize a dobří i v Evropě, ale kdo číhá za nimi, že by jejich těžkou práci zastal? Daleko, daleko, daleko nikdo...

Říká se tomu plánování. A pro kluby typu Slavie je nezbytně nutné. Ostatně nejlíp to vystihuje Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký. „Jindro, to bys musel odejít do Realu Madrid, nebo do Liverpoolu, aby ti nikoho neodvedli,“ jak sám Trpišovský vzpomíná na slova svého dlouholetého kolegy v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

Odvedou. Vždycky přijde někdo, kdo hvězdám „sešívaných“ zamotá hlavu a penězi bude umět přesvědčit i vedení červenobílých. Dokud budou Trpišovský a spol. umět identifikovat tyto hrozby a připravit se na ně, není potřeba se zase tolik bát. Tuhle fotbalovou „požíračku“ stejně nikdo nepředělá.

Jen jestli z toho příště zase bude titul. A Evropa. To je složitost, v jaké se Slavia a jí podobné kluby nachází.

Čest „sešívaným“, jak z toho zatím umí vybruslit.

