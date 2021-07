Šilhavého „Jeníčci“ a eskamotéři. Před českým fotbalem i koučem stojí výzva

Laskavý, přátelský, profesionální. Až hodný, možná ne příliš průrazný, těžko představitelný „tank“ s vizí do příštích let… Víte přesně, co máte rádi na Jaroslavu Šilhavém. A taky víte, proč o něm třeba i trochu pochybovat. Kouč fotbalové reprezentace má teď za sebou profesní vrchol, se svým týmem se ocitl mezi osmi nejlepšími v Evropě. Vedle Anglie, Itálie, Španělska a dalších. A přesto poslední turnaj budí i drobné rozpaky a otázky, jestli všichni aspoň přibližně víme, co čekat příště. Jestli se národní tým může spolehnout na ustálenou výkonnost a výsledky. Nebo ještě lépe, jestli se dokáže přibližovat elitě.