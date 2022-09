Skladba sestavy Slavie? Nejdřív základy, potom je možné třeba cokoliv

To byl případ i Jindřicha Trpišovského ve Slavii. Pomineme-li opravdu bezduchý dvojzápas s gibraltarskými St Joseph’s, zastihl úvod sezony „sešívané“ právě v nesourodém stavu, kdy základní sestavou zhusta prostupovali právě letní nováčci.

Ti si sotva zvykli na nové spoluhráče a celý klub, a Trpišovský už je ve velkém rovnal do jedenáctky. Vliv to mělo třeba na pokažený vstup do ligy proti Hradci Králové, ale taky na dramaticky rozběhnuté play off Konferenční ligy s Rakówem.

Ke cti ovšem kouči Slavie slouží, že si toho všiml. Nejdřív je totiž potřeba ve velké skupině lidí, kterou fotbalová kabina stoprocentně je, vytvořit stabilní základy, mít o co se opřít, a postupně nabalovat nováčky tak, aby mužstvu pomáhali.

Až se tohle povede, a letní posily si novém působišti hezky „sednou“ – a asi je to na dobré cestě – není vyloučeno, že i ony mohou postupem času převzít daleko podstatnější role tak, jako se jich zhostili Peter Olayinka nebo Ibrahim Traoré.

Až se tohle povede, je pak možné ve zdravém celku prakticky cokoliv.