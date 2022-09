Čtveřice slávistů na ocet. V kádru pro Evropu nejsou Plavšič ani Jurečka

21členný kádr, který Slavia registrovala na list A, byl podle regulí odevzdán před půlnocí druhého září. Stejná pravidla platí i pro účastníky Ligy mistrů, tedy i pro Viktorii Plzeň, a Evropské ligy.

Slavia vinou chybějících klubových odchovanců nemůže využít všech 25 míst na soupisce, bezpodmínečně tedy musela škrtat.

Záložníci Jakub Hromada a Marek Icha už na listu nefigurovali předtím. Srdjan Plavšič zažívá celkem nepříjemné léto, protože klub ho v podstatě za krátkou dobu stihl říznou dvakrát – nejdřív úplně na začátku přípravy, a potom podruhé, co ho kouč Jindřich Trpišovský neúspěšně oživoval v play off proti Rakówu. Ani on si za „sešívané“ skupinu Konferenční ligy proti Kluži, Ballkani a Sivassporu nezahraje.

Asi nejcitelnější je tedy škrtnutí útočníka Václava Jurečky, jenž stále léčí zranění z odvetného utkání třetího předkola na hřišti Panathinaikosu.

Naopak do kádru se vrací uzdravený Ewerton. Ten byl k dispozici na poslední tři ligová utkání, proti Teplicím a Slovácku v závěru nastoupil.

Evropská jízda začíná Slavii tento čtvrtek na hřišti tureckého Sivassporu.

Zapsaní hráči Slavie na listu A

Brankáři

Aleš Mandous, Ondřej Kolář

Obránci

Aiham Ousou, Eduardo Santos, Oscar Dorley, Taras Kačaraba, David Jurásek, David Douděra

Záložníci

Christ Tiéhi, Tomáš Holeš, Lukáš Masopust , Petr Ševčík, Lukáš Provod, Ibrahim Traoré, Moses Usor, Ewerton, Ondřej Lingr, Peter Olayinka, Ivan Schranz

Útočníci

Stanislav Tecl , Yira Sor

List B

(počtově neomezený, může se doplňovat vždy před jednotlivými zápasy o hráče mladší 21 let, kteří v klubu působí nepřetržitě alespoň dva roky, nebo tři roky s maximálně jedním ročním hostováním)

Brankáři

Jan Sirotník, Adam Dvořák

Obránci

Ondřej Kričfaluši, Miloš Pudil

Záložníci

Matěj Jurásek, Martin Šubert

Útočníci

Adam Pudil, Erik Biegon

Nezapsaní hráči z aktuálního kádru Slavie

Brankáři

Přemysl Kovář (ano, Slavia ho na svém webu stále vede jako člena brankářského týmu)

Obránci

Jan Bořil, David Hovorka (oba dlouhodobě zranění)

Záložníci

Jakub Hromada, Marek Icha, Srdjan Plavšič

Útočníci

Václav Jurečka