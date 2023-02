Odolnost a připravenost zdobí vítěze. Slavia odjíždí šokovaná sama sebou

BLOG JANA PODROUŽKA | Jedete po třech zasloužených výhrách na hřiště podceňovaného soupeře, sami máte sebevědomí až po strop katedrály. Jenže možná až moc… A shodou nelogických, ale i logických okolností dojde na krajní, ovšem i trochu nabízející se scénář: totální outsider brzy vede a může zápas rozehrát přesně, jak si přál. Slavii to šokovalo. Viditelně. Svým přístupem a ztrátou za remízu 1:1 v Teplicích teď nahrála Viktorii Plzeň.

Bývá to součástí předzápasových porad, taktických mítinků. Co budeme dělat, když se v zápase stane tohle, nebo támhleto, jak na to budeme reagovat. Zkrátka jak být maximálně připravený na téměř cokoliv.

Jistě i takovou situaci musel kouč Jindřich Trpišovský svým hráčům připomenout. „Jestli se Teplice náhodou dostanou do vedení…“

„Bylo to naše největší téma při přípravě, že nás čeká ošidný zápas, venkovní prostředí, soupeř, který nemá co ztratit…,“ dušoval se kouč červenobílých.

„Apelovali jsme na to, doufám, že k podcenění nedošlo, i když náš výkon tomu nasvědčoval. Strašně nás ovlivnila ta první situace, to jsme přesně nechtěli, udělat si zápas takhle těžký. Srazilo nás to,“ pokračoval.

Slavia právě vypadala, že na takovou ťafku připravená vůbec nebyla. Že ji brzký gól Tadeáše Vachouška vyvedl z míry a nastal absolutní chaos, který se negativně odrazil i na individuálních výkonech velké části sestavy.

Ostatně tímhle strávil Trpišovský většinu času při hodnocení zápasu na tiskové konferenci. „Nepříjemně mě překvapila reakce týmu.“ Tuhle větu zopakoval několikrát.

Vítězství a tituly uhrávají nejen kvalitní, ale taky mentálně silné kolektivy. Není totiž možné očekávat, že sezonu o třiceti a více zápasech víkend co víkend projedete na neutrál, tedy že rozemelete na prášek z podstaty každého, kdo je horší. V tom je největší zrádnost dlouhodobých soutěží, vyžadují, aby soustředění a připravenost byla permanentní, a to je především těžké a vyčerpávající.

Ovšem pro vítěze až tolik ne.

Přitom sestavu „sešívaných“ netvořili janci, začátečníci. Za takového bychom mohli počítat snad jen Davida Pecha, a to proto, že do Slavie přišel teprve nedávno a na novou úroveň a nároky si zvyká, stejně tak na souhru s novými spoluhráči.

Proto se skutečně nabízí hledat původ slávistické ztráty v Teplicích v podcenění, které jakoby přesně vystihuje stále laxní Eduardo Santos. Odpusťte ten příkrý příměr, nicméně nástup na hřiště v jeho podání opravdu evokuje, že si ještě vychutnává – soupeři navzdory – poslední doušky kávy, a úvodní hvizd rozhodčího mu siestu nevhodně nabourává…

Snad nemá cenu říkat, že ani to do výbavy velkých týmů nepatří, protože se už dávno ví, že takový přístup nikdy k ničemu dobrému nevede.

Pointou a konečně i mírnou útěchou může Slavii být, že kdykoliv za dob Trpišovského brala titul, nečekaným ztrátám s outsidery se v pár případech nevyhnula. A na zlaté pěšině je vybrala, protože jinak jela jako dráha. Ostatně i Plzni jde při triumfu v minulé sezoně přičíst stejnou vlastnost – sílu prostě a stručně vítězit.

Třeba to bude platit i protentokrát, nicméně konkurence má nabito.