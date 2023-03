Zranitelnost, nebo nemohoucnost. Slavia řeší rébus, který ohrožuje titulové ambice

Ač to zní možná zvláštně, Slavia se opravdu poučila z nezdaru v Teplicích. Na „Střeláku“ šlápla na brzdu, nechtěla znovu outsidera brzy pustit do vedení, ovšem to ukazuje, že to není ona. Chybí jí dávná síla a jistota, bez které boj o titul jen těžko zvládne.

V Edenu je Slavia pořád relativně zdravý a sebejistý tým. A když to zpočátku drhne, dupnou do toho střídající hráči, přidá se energie z tribun a hosté povolí.

Venku to úplně skřípe. A platí to i pro vyhraný zápas v Pardubicích, na jejichž stadionu hrála se zachraňujícími se domácími po hříchu vyrovnanou partii. Pak remíza v Teplicích a nakonec prohra na Dynamu.

Výběr Jindřicha Trpišovského momentálně nedokáže vyvážit obrannou a útočnou činnost tak, aby při soustředění na jednu složku neubíral až příliš té druhé.

Konkrétně, v Českých Budějovicích se podle Trpišovského slov mělo začít s opatrností, aby nedošlo k podobnému brzkému selhání, které by pak ztížilo favoritovi cestu za třemi body. A outsider by se zase vyvezl na vlně dobrého začátku. Vyzkoušeno právě na Stínadlech…

Už tento jev značí, že při venkovních duelech je slávistická jistota ta tam, mužstvo působí – promiňte ten příkrý soud – slabě. Ne jako kandidát na titul, který vyhraje jasně rozdaný zápas. To teď červenobílí na hřištích soupeřů neumí.

Nechtěným efektem plánu „sešívaných“ pak zejména v první půli bylo, že silně trpěla ofenzivní složka. Hodnocení prvních 45 minut, že „tam není vůbec nic“, nebo že Dynamo „zvládá utkání bez problémů“, byste od svědků na Střeleckém ostrově napočítali desítky jen při procházce kolem hlavní tribuny směrem ke stánku, kde se za osm pětek prodává sekaná v housce.

Slavia potřebovala změnu, protože čím déle by Dynamo odolávalo, tím hůř by se s výsledkem hýbalo. A zase by přišla ztráta. Jakmile ovšem začali hosté utahovat soupeře a svou snahu překlopili maximálně do ofenzivy, neuhlídali brejk soupeře, jakkoliv by se v lize asi nenašel stoper, kterému by se chtělo s Quadrim Adediranem běhat 50metrové štreky.

Je na jednu stranu úctyhodné, že si tým uvědomuje své současné slabiny a chce je přikrýt, na druhou stranu to chtě nechtě vede ke konstatování, že jeho zranitelnost – nebo nemohoucnost – ve venkovních utkáních je až příliš velká.

Dost na to, aby ohrožovala titulové ambice.