Schyluje se k ideálnímu dramatu. Nepokazme ho „soft“ penaltami…

To první, co mi blesklo hlavou: že Sparta na Slovácku neměla kopat penaltu, že šlo od Ondřeje Berky o zbytečnou úzkostlivost. Na druhou stranu, výkon Letenských měl parametry favorita, a protože teď mají se Slavií stejně bodů, nabízí se ještě jedno tvrzení. Že je tu konečně opravdový boj o titul, jak jsem si ho přál roky vidět…

Není větších klubů v Česku než Sparty a Slavie. Taky ale nebylo větších zklamání, když člověk v minulých letech pozoroval, jak se sezonu za sezonou lopotí se svými nevyužitými možnosti Letenští, a před nimi pro změnu „sešívaní“, protože se prohýřili do chudoby. Prostě už dlouho se nepodařilo dostat oba tábory do takového stavu, aby se vzájemně předháněly v boji o titul a ještě se na to dobře koukalo.

Teď to tak konečně je. Česko sleduje, jak se mydlí dva nejbohatší a nejsilnější celky v celkem slušné kondici, k tomu letití rivalové. Ideální drama.

Říkám to proto, že navzdory remíze na Slovácku 1:1 měl výkon Sparty blízko ke spokojenosti. To je podstatná zpráva. Mužstvo Briana Priskeho sice ztratilo, ale nepůsobilo zmateným, nebo zdechlým dojmem. Prostě to tam jen tentokrát nepadlo tolikrát, kolikrát bylo potřeba.

Slovácko - Sparta: Velmi sporná penalta! Haraslín padá po střetu se Siňavským

Za jedinou kaňku zápasu považuji rozhodnutí Ondřeje Berky fouknout údajný faul na Lukáše Haraslína. Kontakt minimální, možná žádný, Siňavský podle všeho stihl odehrát míč.

Tohle měl Berka jednoduše nechat být. Neboť i slovy člena Komise rozhodčích Libora Kovaříka: „Nechceme soft penalty.“

Šíře to zmiňuji proto, že podobné incidenty by neměly hrát v boji o titul roli. Jinak se totiž z dechberoucího boje o mistra ligy stane akorát tak nepříjemnost.

Přitom to může být naopak.

Slavia se po týdnech hledání sebe sama konečně seštelovala, od derby působí odhodlaněji, jistěji. Najednou může kouč Jindřich Trpišovský mluvit o sebedůvěře a mentální síle, tedy o veličinách, které mužstvu předtím viditelně scházely.

Takhle to má být. A třeba to v budoucnu pomůže i silnější české stopě v evropských pohárech, když mužstva svůj vývoj udrží, respektive ještě povýší.

Tak ať se pražská "S" rvou o titul. Jen bez těch „soft“ penalt…