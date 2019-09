Lischkův debut. Náznak lepších zítřků pro defenzivu Sparty? | iSport.cz

Jen těžko si lze představit, co se Davidu Lischkovi honilo hlavou krátce před výkopem utkání ve Zlíně. Pokud nepočítáme zápasy za rezervu, šel do opravdu ostré akce poprvé po únorové operaci srdce. Navíc s vědomím, že od něj minimálně sparťanští fanoušci očekávají, že srovná rozháranou obranu českého velkoklubu do latě.

Ať už měl ale mladý bek myšlenky jakékoli, na hřišti se od nich dokázal oprostit. Byť kondičně není ještě úplně stoprocentní (v 72. minutě byl střídán), herní pauza se na něm výrazněji nepodepsala. Lischka působil jistě, zvládal běžecké i osobní souboje, sbíral vzdušné balony.

A co je hlavní, dodal zadní linii Sparty tolik potřebný klid. Jistotu. Byl tou klidnou silou, která blahodárně působila na spoluhráče. Nezmatkoval, nezbavoval se lacino balonu. Naopak osvědčil konstruktivní rozehrávku a pořádnou dávku sebevědomí.

„David je herní stoper, jen si musí dávat pozor, aby to nepřeháněl s mírou kreativity. Do utkání šel po dlouhé době, pomohlo mu i to, že se nehrálo v extra tempu. Rozhodně s ním počítáme,“ prohlásil trenér Václav Jílek.

Ještě bude chvíli trvat, než se Lischka dostane do úplného kondičního normálu. Jeho sedmdesátiminutové entrée na zlínské Letné ale může vlít do žil celé Sparty optimismus. Mladý bek by mohl být do určité míry tolik hledanou odpovědí na řešení vleklých obranných trablů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 6. Tetteh, 19. Kanga Sestavy Domácí: S. Dostál – Giorgadze (70. Bartošák), P. Buchta, Azackij – Čanturišvili, Folprecht, Jiráček (C), Mašek, Fantiš (84. Železník) – Poznar, Wágner (74. Džafić). Hosté: Heča – Sáček, Semih Kaya, Lischka (72. Hancko), M. Frýdek (C) – Hložek, Mandjeck, Kanga, L. Krejčí (78. Trávník), Plavšić – Tetteh (63. Kozák). Náhradníci Domácí: Rakovan, Železník, Džafić, Matejov, Bartošák, Hnaníček Hosté: Nita, Hancko, Hašek, Štetina, Trávník, Moberg Karlsson, Kozák Karty Domácí: Giorgadze, Folprecht, Džafić Rozhodčí Houdek – Mokrusch, Hrabovský Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 5650 diváků

Zlín - Sparta: Kanga překrásně kroutil ránu do šibenice, míč skončil na břevně

Zlín - Sparta: Dostál vystihl směr, ale Kanga proměnil penaltu, hosté vedou 2:0!