Týden pravdy. Chladný Jílek musí ukázat, že může Spartu nažhavit | iSport.cz

Spousta slov. Spousta slibů. Smělé plány. Vysoké ambice. A pak totální výbuch. Sobotní úvodní jarní duel ( prohra 0:2 s Libercem ) nastavil trenéru Václavu Jílkovi a celé Spartě nekompromisní zrcadlo. Zrcadlo, ve kterém se nic moc hezkého nezračilo. Místo avizovaného vzestupu se zdá, že slavná značka míří spíš do kolosálního průšvihu.

Už po podzimu při tom bylo jasné, že kouč Pražanů bude ve druhé polovině sezony hrát o své renomé. Nyní ovšem čelí ještě větší výzvě. Potřebuje na svou stranu opět získat důvěru sportovního ředitele Tomáše Rosického i fanoušků. Ta je po sobotním totálně zpackaném výsledku (a především výkonu) logicky nalomená.

Jílek, se kterým si v sobotu dokonce jeden z fanoušků šel průšvih vyříkávat přímo na lavičku, tak vstupuje do vůbec nejdůležitějšího týdne od příchodu do Sparty. Má šest dní na to, aby uklidnil nepořádek, který byl v sobotu večer na trávníku Generali Areny k vidění.

Aby NĚCO udělal. A na Andrově stadionu šel do akce zcela jinak nastavený tým. Nažhavený, hladový, odhodlaný. Pouze tohle by byl signál, že má schopnosti na to, aby si se současnou situací poradil.

Hlavní otázkou ovšem je, zda tomu Jílek sám věří? Minimálně řečí těla tak totiž nepůsobí. Není to navíc jen případ duelu se Slovanem. Sparťanský kouč dlouhodobě vystupuje chladně. Odtažitě.