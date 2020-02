Krušné chvíle kouče Sparty. Jílek ven! znělo Letnou, sápal se po něm fanda | iSport.cz

Byla zřejmě jen otázka času, kdy kalich trpělivosti přeteče. Fanoušci Sparty, kteří na podzim snášeli nestálost výkonů svého celku a v hojném počtu rudé na hřišti podporovali, v prvním jarním kole další ztrátu neakceptovali.

Nejprve znělo Letnou „Všichni ven,“ a následně několikrát „Jílek ven.“ „Je to nepříjemné pro každého trenéra. Odpověď na to můžeme dát jedině na hřišti. Diváci jsou natolik chytří, že poznají, zda do zápasu dáte sto procent energie a maximální bojovnost. Myslet si, že to uhrajeme fotbalově, bez dostatečné agresivity, nejde,“ zdůraznil trenér Sparty.

Ten během zápasu musel řešit i nepříjemnou situaci, kdy se k němu přímo na střídačku dostal jeden z nespokojených fanoušků. „Vyjádřil nespokojenost s předváděnou hrou a výsledkem. To bylo celé. Je logické, že výkon, který jsme předvedli, si asi málokdo představuje, že tady odehrajeme. Nebylo tam ale nic, že by byl sprostý, nebo padaly nějaké urážky. „Vyjádřil nespokojenost,“ zopakoval k situaci kouč Sparty.