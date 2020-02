Tlak na Spartu i na odchod. Otec Hašek se ozval. Co tím ale sleduje? | iSport.cz

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Hradba téměř dvouměsíčního mlčení Martina Haška a jeho tábora je prolomena. Postaral se o to Martin Hašek starší, otec nespokojeného záložníka, jenž se rozhodl promluvit pro deník Sport . Ponechme stranou, proč se tak rozhodl právě teď, v už rozehrané jarní části soutěže. Mnohem podstatnější je obsah. Jak slovům bývalého hráče i trenéra Sparty rozumět?

Hašek starší se viditelně snaží od celé kauzy distancovat. Není důvod mu sahat do svědomí, pouze on sám totiž ví, jakou roli v celém příběhu hrál (a pořád hraje). S ohledem na veřejně známý a velmi úzký vztah na lince otec - syn si však lze jen těžko představit, že by veškeré dění šlo opravdu mimo něj.

Motivem rozhovoru může být i snaha vytvořit tlak na letenský klub, aby začal uvažovat o Haškově navrácení do prvního týmu. Možná proto silná dikce a kritika směrem k výkonům Pražanů v úvodu jara.

Jakkoli se může zdát oprávněnou, protože Sparta oba své duely prohrála, rovnice Hašek v áčku = automatické výhry, je značně přehnaná. Jeden hráč tým nespasí, což ostatně doložil i podzim, kdy rebelující záložník pravidelně nastupoval.

Návrat do prvního týmu je navíc nereálný i z toho pohledu, že kabina by hráče, který se k týmu v přípravě otočil zády, zpátky nikdy nepřijala. Hašek starší to jako bývalý aktivní hráč a nyní trenér musí velice dobře vědět.

Nečekaný „výstřel“ může být rovněž jakousi přípravou na věci budoucí. Třeba na spor právníků a snahu smlouvu u kulatého stolu ukončit. To je totiž bezpochyby hlavní motivace haškovců: dostat Martina juniora z klubu pryč.