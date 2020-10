Dobré peníze, skvělá země. Frýdek má, co chtěl. Ale co sportovní aspekt?

Konec všem dohadům, Martin Frýdek má o své fotbalové budoucnosti jasno. V pondělí se stal hráčem švýcarského Lucernu, se kterým podepsal smlouvu dva roky. Dlouhá vyčkávaná se důraznému univerzálovi vyplatila, nové angažmá splňuje přesně to, co si přál. Sportovní aspekt se ovšem přesunul lehce na vedlejší kolej.

Dlouholetý člen základní sestavy Sparty šel na konci července do určitého rizika. Coby volný hráč vstupoval na trh, kterým logicky stejně jako v jiných odvětvích hýbe pandemie koronaviru. Proto ani nebylo velké překvapení, že Martin Frýdek na nové angažmá čekal i přes začátek nové sezony.

Pokud pomineme krátké působení v Senici, vyhlížel zkušený univerzál první zahraniční štaci. Tomu logicky uzpůsobil i své požadavky, které v sobě snoubily hned několik faktorů. Adekvátní finanční ohodnocení, dobré životní podmínky pro rodinu a pochopitelně i sportovní aspekt. Po podpisu dvouleté smlouvy s Lucernem může být sparťanský odchovanec do velké míry spokojený.

Lucern představuje krásné místo pro život, Švýcarsko je navíc v téhle pohnuté době možná nejbezpečnější zemí v Evropě. Pokud si navíc Frýdek vydělá ke třinácti milionům korun ročně, může do velké míry zabezpečit sebe i svou rodinu. V osmadvaceti letech je tohle uvažování naprosto logické a absolutně ho nelze mít Frýdkovi za zlé.

Co ovšem trochu pokulhává, je zmíněné sportovní hledisko. Lucern není špatný klub, to vůbec ne. V konfrontaci se Spartou se ovšem nejedná o zjevný posun, spíš je to změna k horšímu. Švýcarské mužstvo sice v posledních pěti letech obsadilo v lize bronzovou příčku hned dvakrát, mezi úplnou elitu, kterou zosobňují Young Boys Bern s Basilejí, ovšem nepatří.

Pozorovat to můžeme i na působení Lucernu v evropských pohárech. V moderní historii se tradiční klub nikdy neprobojoval do základní části Ligy mistrů či Evropské ligy, povětšinou končil v předkolech hned na prvním soupeři. Letos se pak kvalifikačních bojů vůbec neúčastnil...

Jistě, nikde není psáno, že se to do budoucna nezmění. To by ale Lucern musel pořádně zabrat, po třech kolech probíhajícího ročníku má totiž na kontě jediný bod a krčí se u dna průběžné tabulky.

Frýdek si ještě v létě jistě představoval, že zakotví v ambicióznějším celku. V určité chvíli se ale musel rozhodnout a nakonec upřednostnil budoucnost a rodinu.

Je to jeho volba a určitě se dá pochopit.