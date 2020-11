Hašek a síla paragrafu. Škody na kariéře ani výhra u CAS nevynahradí

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

KOMENTÁŘ JANA VACKA | Jen pár hodin, vlastně spíš desítek minut, mohl být Martin Hašek v naději, že po dlouhých osmi měsících konečně najde klub. Nakonec se to nepovedlo, středeční de facto online transfer do Opavy skončil krachem. Pro bývalého hráče Sparty ovšem mohou mít poslední události drtivý dopad. Jestli totiž i teď někdo přemýšlel o tom, že by Haška angažoval (a Slezané jsou toho důkazem), nyní je tohle téma prakticky zapovězené.