Přetlak ve středu pole. Fortelný dozrál a hlasitě si říká o flek

Nejen Brian Priske pobízel sparťany do neustálého presinku • Pavel Mazáč/sport

Nejen Brian Priske pobízel sparťany do neustálého presinku • Pavel Mazáč/sport

Ladislav Krejčí mladší je jistota, Adam Karabec v sobě snoubí ohromný potenciál. Sparťanská obec většinově kvituje příchod Lukáše Sadílka, zajímavou perspektivu má před sebou Kryštof Daněk. K tomu zkušenost v podobě Davida Pavelky a Michala Sáčka. Pokud jde o složení středu pole, má trenér Brian Priske se svými kolegy rozhodně kam sáhnout. Motorem zálohy by se ale mohl stát především Jan Fortelný, chlapík stále tak trochu mimo radar.

V posledních letech to byla stále dokola ta stejná písnička. Nástup do přípravy a následně odsun na hostování. Janu Fortelnému se opakovaně nedařilo udržet v prvním týmu Sparty. Nyní je čím dál evidentnější, že se mu to povede.

A rozhodně nemusí zůstat jenom u toho. Pracovitý záložník totiž v utkání s Rijekou jasně ukázal, že může nakrásně cílit i na pevné místo v základní sestavě. Předurčuje ho k tomu hned několik důležitých vlastností.

Pracovitost, nasazení, agresivita, práce s míčem na malém prostoru. A taky dobré vidění hřiště. Všechny tyhle dovednosti Fortelný ve svém setu má. Když coby mladíček procházel vyhlášenou sparťanskou akademií, na Strahově měli jasno: tohle je kluk s velkým potenciálem.

Fortelnému možná trochu déle trvalo, než ho rozvinul, ale ve třiadvaceti letech je kompletním fotbalistou bez výraznějších nedostatků.

Důkladně se obouchal zejména na hostování v Teplicích, kde už v minulé sezoně platil za klíčového muže. Nebýt jeho, tradiční klub ze Stínadel se nyní dost možná chystal na ročník ve druhé lize.

Fortelný ve žlutých barvách zvládl dohromady šest branek, hned dvakrát se trefil v baráži o všechno. K tomu přidal osm asistencí. Konečně mu drží i zdraví, které v hráčově rozvoji představovalo mrzutou brzdu.

Nyní má prostor tohle všechno zúročit a stát se jednou z důležitých osobností Letenských. Nakročeno má výborně.

Haraslín: Dobrý presink nám pomůže, góly snad přijdou Video se připravuje ...