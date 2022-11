Sparta s Baníkem nejsou viníci. Pohárová komedie kolem termínu jde za FAČR

Za běžných, tedy skoro až ´nečeských´ podmínek, by to klidně mohl být jeden z několika vrcholů sezony. Proč by ne? Baník versus Sparta, to má přece zvuk. Jedna z nejtradičnějších rivalit. Navíc v poháru, tedy v zápase na náhlou smrt. Prohraješ, končíš. Atraktivita zaručena.

V tuzemském prostředí se ale nadcházející osmifinálová bitva propírá především kvůli cirkusu s hracím termínem, který jí předchází. A to jenom proto, že se o MOL Cupu nepečuje ani zdaleka tak, jak by se mělo.

Na první pohled se může zdát, že na vině jsou kluby. V tomto případě tedy Ostravané a Letenští. Ano, na vhodném termínu se obě strany neshodly. Sparta nechtěla hrát bez celé řady reprezentantů, proto upřednostňovala přesun na 8. únor. Baník zase trval na původním úředním termínu, tedy na 19. listopadu.

Potud v pořádku. Oba kluby mají své vlastní důvody, které je třeba respektovat.

Budeme vyčítat Baníku, že by rád využil možnosti a konfrontoval se s oslabeným soupeřem? Nebo že si zkrátka a jednoduše v únoru nechce rozmělňovat ligový program náročnou pohárovou bitvou?

Budeme snad vyčítat Spartě, že se jí nechce do Ostravy bez celé řady opor?

Ne, to není na místě.

Prvotní problém totiž leží úplně jinde. Na Fotbalové asociaci České republiky. To ona je pořadatelem soutěže, má jí plně ve své gesci. FAČR může argumentovat tím, že si kluby termínovou listinu schvalují, to je ovšem obhajoba, která nemůže obstát. Už proto, že k tomuto procesu dochází s opravdu velkým předstihem. Ale především proto, že se dopředu schválí jízdní řád, o kterém se ví, že koliduje s reprezentačním termínem.

To, že se termín pohárového osmifinále kryje se zápasy národního týmu, tak není žádná novinka. Z pohledu FAČR nebylo nic snazšího, aby proto stanovila nové hrací dny. Třeba právě na začátku února, jak navrhovala Sparta.

Pokud by to udělala ještě před losem, byla by naprosto z obliga. Všichni by věděli, na čem jsou. A FAČR by se vyhnula potenciálnímu problému, že se jí už v této fázi soutěže srazí dva kolosy, které (zcela logicky) mají své zájmy a nehodlají z nich couvnout ani o deko.

Místo těšení se na velký zápas jsme tak svědky až bizarního dění, kdy jeden z klubů informuje, že se o termínu utkání stále jedná, aby za půl hodiny potvrdil datum, které už předtím oznámil jiný klub jako hotovou věc.

Kocourkov v kostce…

Obětí tohohle všeho je pak pohár jako takový. Soutěž, která by mohla být mnohem zajímavější. Pro fanoušky přitažlivější. Jsem si jistý, že by si k ní diváci mohli najít cestu. Někteří už jí dávno našli a na každé vystoupení svého týmu v MOL Cupu se těší.

V kontextu výše zmíněného je to ale hodně složité. Bohužel.