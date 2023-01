Výsledek může mást. Sparta potřebuje směrem do ligy výrazně zrychlit

Na první pohled se to jeví hezky. Výhra 3:1 v generálce se jistě počítá. Tím spíš, když Norimberk, účastník druhé bundesligy, rozhodně nepřijel jen v roli komparzistů. Přesto by týden před ligou měl kouč Brian Priske místo uklidnění jít spíš na špičky. Oproti duelu proti Salcburku na soustředění ve Španělsku totiž Letenští z výkonnostního standardu výrazně ubrali.

Ano, dánský trenér Sparty měl pravdu, když po generálce zmínil, že obě poslední utkání v rámci zimní přípravy nelze příliš srovnávat. Salcburku čelili Pražané ještě na soustředění v Marbelle, hrálo se v ideálních podmínkách. Mač s Norimberkem naopak prosněžil, což se logicky promítlo i na kvalitě terénu.

I přístup a způsob hry obou soupeřů byl odlišný. Přesto nešlo nevidět, jak výrazně Sparta v posledním testu před ligou zpomalila. Nejen běžecky, ale i v dalších aspektech. Kombinace byla zdlouhavá. Tu zbytečně několik doteků navíc, tam zase nedokonalost při práci s míčem.

Ano, výsledek je pro rudé jistě povzbuzující, sluší se ale připomenout, že dvě branky jim soupeř prakticky daroval. Rozhodně to nebylo tak, že by Ladislav Krejčí a spol. soupeře naprosto přejeli. Podle představ neklapal ani presink. Tedy zbraň, která byla hlavně v prvním poločase mače se Salcburkem tak účinná. Tehdy dokázali sparťané zahnat protistranu do úzkých, byly z toho rohy, auty a další výhodné situace. Proti Němcům se ale v sobotu odpoledne nic takového prakticky nedělo.

Lze pochopit, že se Sparta stále srovnává s přechodem na úplně jiné podmínky. Sluníčko vyměnila za sníh, pro zranění navíc nemohla využít důležitého středopolaře Lukáše Sadílka. To všechno jsou objektivní faktory, které lze třeba vzít v potaz.

Liga se ale na tohle ptát nebude. Pražané mají týden na to, aby nahodili veškeré motory. V Olomouci to žádná procházka nebude. A výkon z generálky by na požadovaný výsledek, tedy vítězství, stačit nemusel.