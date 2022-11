Nečekal jsem, že Jiříček dostane šanci tak rychle. Jsem rád, že zůstal v USA

KOMENTÁŘ JAROSLAVA ŠPAČKA | Ze zápasů mezi Coloradem a Columbusem ve Finsku vyšel z českých hráčů nakonec nejlíp Martin Kaut. Ve druhém utkání dal gól a měl asistenci, do šancí se dostal i v prvním. Jeho lajna předvádí spíš takový neučesaný hokej. Nahodit puk, uhrávat souboje a vytvářet si tlak do brány. To se jim celkem dařilo. Kaut působí v Severní Americe pátou sezonu. Je velký a hraje, co Avalanche potřebují, poslouchá a učí se.