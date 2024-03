I drby o trejdu Nečasovi pomohou. Pro Kubalíka by byl vysvobozením

KOMENTÁŘ JAROSLAVA ŠPAČKA | Elias Pettersson prodloužil ve Vancouveru o osm let. Skončily spekulace o výměně do Caroliny, třeba za Martina Nečase. Nevěřím, že by si Canucks takového hráče nechali utéct. V takových případech se s hráčem chtějí kluby na devadesát procent dohodnout. Jen kdyby se obě strany hodně rozcházely v představách o penězích nebo délce kontraktu, raději hráče vymění. Drby o trejdu jim pomáhají, je to i způsob, jak tlačit na klub nebo na hráče. Nečasovi to taky pomůže. Autorem komentář pro deník Sport a web iSport.cz je bývalý obránce, mistr světa a olympijský vítěz.