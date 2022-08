„Nový“ Deli je pod palbou. Santos musí ve Slavii zahnat lehkovážnost

Od Eduarda Santose, letní posily, očekává fotbalová Slavia podobné kousky. Má být majákem ve středu obrany, při jeho téměř dvou metrech ostatně není divu. Navíc umí kopat, o tom žádná. Zkrátka - s jistým zjednodušením - jako kdyby vypadl z oka jistému Simonu Delimu, červenobílé modle let minulých.

Jenže Santos očekávání, možná i přehnaná, zatím nenaplňuje. Právě „jistá neúcta k řádům“, tedy k taktice, poctivosti, pracovitosti, odpovědnosti ho brzdí. Poslední duel v Jablonci budiž důkazem, což demonstrují také činy a slova důležitých mužů klubu, který pálí za mistrovským titulem a postupem do skupiny Konferenční ligy.

Pojďme na hřiště.

V první půli Santos otálel s rozehrávkou. Bylo vidět, jak si věří, hledal složité řešení, chtěl míč poslat vpřed. Choval se lehkovážně, jako kdyby ho ani nenapadlo, že může hrozit nebezpečí. Jablonec má však v útoku dravce Václava Sejka, jenž na stopera vlétl a málem ho připravil o balon. Santos jen s obtížemi poslal bílou kouli dozadu. „Byli jsme až moc bohorovní. Jako kdyby se nám nemohlo nic stát,“ láteřil zkušený bek Lukáš Masopust.

Co tam máme dál? 73. minuta: Situace po druhém jabloneckém gólu, snížení na 2:3 z pohledu domácích, kteří hráli už od šesté minuty o deseti, a tudíž měli být zašlapáni mašinou kouče Jindřicha Trpišovského do země, byla symbolická. Pavel Šulc nastřelil míč, Jan Chramosta ho lehce tečoval do sítě. Santos mu úkol zrovna neztížil. Brankář Aleš Mandous vylétl jako čert z krabičky a Brazilce sjel na tři doby. Kdo by se mu divil?

I proto byl Trpišovský na tiskové konferenci rozmrzelý. Znovu po roce ho trápí post stopera. David Hovorka je zraněný dlouhodobě, nedobře to vypadá s Tarasem Kačarabou, Maksym Talovjerov je na hostování v Liberci. Santos nepřesvědčuje.

Bez potíží je zatím jen Aiham Ousou, jenž právě proto chyběl v Jablonci v sestavě. Trenérský štáb si o něj nemůže dovolit přijít před duely s polskou Čenstochovou v boji o Konferenční ligu. Proto Švéd absentoval, podobně jako například kapitán Tomáš Holeš, který je využíván jako „záplata“ ve středu obrany. „Ale my ho potřebujeme jinde,“ upozornil Trpišovský, že svalovce vidí primárně ve středu zálohy.

Aby to tak bylo, musí se zmátořit Santos. V očích kouče k tomu má však ještě daleko. „Zdaleka ještě není připravený,“ upozornil trenér.

Dumal směrem k duelu s Rakowem, Santos ho totiž v poháru zklamal. Až amatérsky chyboval úvodním utkání 2. předkola Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény, kdy byl zbytečně vyloučen. I tam se projevila jeho občasná nedůslednost, až moc velký nadhled.

Přitom na jaře, kdy hostoval z Karviné v Plzni a pomohl k titulu, se tak nechoval. Důvod je zřejmý. Ve Viktorii nemusel být hlavní postavou defenzivy: V ní vládli staří pardálové Lukáš Hejda, Radim Řezník, případně Luděk Pernica, Milan Havel. Slavia má mladší mužstvo, ne tak protřelé. Santos by v něm měl mít větší slovo, zásah směrem ke spoluhráčům.

Zatím to tak není, tým netáhne. Aby se to změnilo, musí zahodit vrozenou lehkovážnost. Pak z něj může být „nový“ Deli.