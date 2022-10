„Nechutná“ Plzeň už netěží z pózy. Dostala se do pozice diktátora

Pořád se čeká na moment, kdy Viktorii dojde dech. Jenže královna, jak ji označují její fanoušci, šlape natvrdo. Moc demonstrovala i v neděli ve 12. kole fotbalové ligy v Jablonci. Mančaft s progresivním trenérem (co na tom, že je v ohrožení) a s řadou velmi zajímavých hráčů, prostě spláchla.

Ano, Severočeši hráli velmi slušně. Od prvních minut bylo přesto zřejmé, kdo si vezme tři body. Nic na tom nezměnily ani dvě nečekané chyby vyprodukované gólmanem Jindřichem Staňkem. Naopak se staly plzeňským symbolem. S vousáčem ani nehnuly, jel si v módu: Já jsem tady a gól mi nedáte.

Ze strany Jablonce to bylo pouze takové jakoby. Pěkné akce, jenže skutek utek. Nebyla to tolik chyba Severočechů, šlo o nadvládu, již si Plzeň v domácí soutěži vybudovala. Je v dobrém smyslu slova nechutná.

V čem? To jasně demonstruje prakticky každé kolo.

Je pevná vzadu. O Staňkovi už byla řeč. Před ním se nahromadila tuna zkušeností, protřelosti spojené s odpovědností. Ne, Jan Hejda s Luďkem Pernicou nejsou typy ultramoderních stoperů, kteří by přečíslovali soka, vyjížděli na zteč. Rozehrávku však mají velmi slušnou, jsou platní při standardních situacích - a především jsou neprostupní. Václav Jemelka k nim tak nějak automaticky sedl…

Ve středu pole je to obdobné. Dvojka Lukáš Kalvach s Pavlem Buchou vyniká především pragmatičností. Na evropské scéně je znát, že (při vší úctě) mají své limity, a to zejména rychlost. Jenže na domácí scéně vynikají. Mají exkluzivní čtení hry, jsou nadstandardní v kombinaci a přesně zapadají do týmové mantry: Opatrnost nade vše.

Nahoře ční další symbol úspěšné éry. Tomáš Chorý sází góly, také on je však, jak je vidět v Lize mistrů, typický český produkt.

Ale na to vše zapomeňme, je to nepodstatné. Teď jde o titul v české lize. Plzeň postupem do základní skupiny Champions League „stokrát“ překročila plány, v ní už je smířena s postavením komparsu. Naopak doma potřebuje být na výsluní, což se jí daří.

„Musíme sbírat body, chceme zase do evropských pohárů,“ řekl jasně kouč Michal Bílek.

Daří se to. Navíc je vidět znatelný posun. Zatímco v minulé sezoně výrazně těžila z pozice outsidera v porovnání se Slavií, k čemuž přidala svou klasiku: naštvanost, vymezení se vůči „Pražákům“. Ano, tato póza ji hnala.

Nyní je to jiné. Bílek a jeho suita stvořili mašinu, která jde tvrdě za jasným cílem. K titulu nemá nikdo v tuto chvíli blíž. Pokud ho získá někdo jiný (rozuměj Sparta, nebo Slavia), bude to překvapení.